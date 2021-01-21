استنفار بالأجهزة الأمنية لتأمين احتفالات يناير

تشهد الأجهزة الأمنية على مستوى الجمهورية حالة من الاستنفار الأمني، قبل ساعات من حلول ذكرى ثورة 25 يناير وأعياد الشرطة، وأكد مصدر أمني رفيع المستوى رفع درجات الاستعداد إلى الحالة ج استعدادا لتأمين احتفالات المواطنين.وأشارت المصادر إلى اعتماد الخطة الأمنية على تكثيف الإجراءات الأمنية بمحيط المنشآت المهمة والحيوية على مدار اليوم، وفي مقدمتها أقسام الشرطة، والبنوك، وأبراج الكهرباء، ومحطات المياه الرئيسية، وغيرها من الأماكن الحيوية.وأفاد مصدر أمني أنه تم تخصيص حرم آمن بمحيط المنشآت المهمة، والحيوية، والمواقع الشرطية يمنع انتظار السيارات نهائيا بداخله، على أن يتم تمشيط تلك المواقع على مدار الساعة بواسطة خبراء المفرقعات، إضافة إلى تكثيف التواجد الأمني بمحيط الميادين الرئيسية.وقال المصدر إن خطة التأمين ارتكزت أيضا على تشديد الإجراءات الأمنية بمحيط كافة المواقع الشرطية، إضافة إلى التأكد من تشغيل كاميرات المراقبة بكافة المواقع الشرطية وربطها بغرفة العمليات المركزية بوزارة الداخلية، لرصد الحالة الأمنية على مدار اليوم.وأكد المصدر أن خطة التأمين لم تقتصر فقط على المنشآت المهمة والحيوية والمواقع الشرطية، ولكنها امتدت إلى المراكز التجارية الكبرى، والتي تم التأكيد على مسئوليها بمراجعة كاميرات المراقبة وتكثيف الحراسات الخاصة عليها خلال فترة الاحتفال، وكذلك تشغيل كاميرات المراقبة بشركات الصرافة ومحلات الذهب للاستعانة بتسجيلات تلك الكاميرات وقت الضرورة.وكذلك تسيير العديد من الدوريات الأمنية بالمناطق والمربعات السكنية ابتداء من يوم 25 يناير، لمواجهة أي عناصر إجرامية قد تستغل الاحتفالات في ترويع المواطنين، أو التعدي على ممتلكاتهم الخاصة ومحاولة نشر الفوضى في الشارع المصري.كما يتم تفتيش الشقق المفروشة على مدار اليوم، والتنسيق مع حراس العقارات على أخذ كافة بيانات المستأجر وصورة من بطاقة هويته.وأشار المصدر إلى أن وزير الداخلية وجه القيادات، والمستويات الإشرافية، بالتواجد الميداني بأماكن الخدمات للتأكد من إلمام القوات المكلفة بتنفيذ الخطة ببنودها بكل دقة