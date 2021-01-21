المئات يتظاهرون في هاييتي مجددًا للمطالبة باستقالة رئيسهم

تظاهر المئات من الأشخاص في عاصمة هاييتي مجددا للمطالبة باستقالة الرئيس جوفينيل موس.وذكرت شبكة "إيه بي سي نيوز" الأمريكية اليوم الخميس - أن العديد من الأشخاص اشتبكوا مع قوات الشرطة التي حاولت تفريق المتظاهرين بإطلاق الرصاص المطاطي.وأضافت الشبكة الأمريكية أن قادة المعارضة - الذين ينظمون الاحتجاجات - يضغطون من أجل تنحي مويس في أوائل فبراير المقبل مع تفاقم المشاكل الاقتصادية والاجتماعية في هاييتي إلا أن مويس يؤكد أن فترة ولايته تنتهي في فبراير 2022، على الرغم من أن إدارته تقول إنه لا يزال على استعداد للدخول في حوار مع المعارضة.ووصلت مجموعة من قادة المعارضة إلى مقر السفارة الأمريكية في مدينة "تاباري"، حيث دعت إدارة الرئيس الأمريكي الجديد جو بايدن إلى دعم تحسين الظروف في هاييتي والمطالبة بإجراء انتخابات تشريعية ورئاسية في وقت مبكر عن تلك المقرر إجراؤها في أواخر عام 2021.