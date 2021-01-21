28 قتيلًاً و73 جريحًا فى التفجيرين الانتحاريين ببغداد

أعلن مصدر أمني عراقي، اليوم الخميس، عن ارتفاع قتلى حادث بغداد، إلى 28 قتيلاً و73 جريحًا فى التفجيرين الانتحاريين في بغداد.وكان قد لقى 21 شخصًا على الأقل حتفهم، وأصيب 44 آخرون، اليوم الخميس، بتفجير انتحارى مزدوج استهدف أبرز الأسواق الشعبية في وسط العاصمة بغداد.وحسب المصدر، فإن انتحاريًا فجر نفسه فى ساحة الطيران، وآخر فجر نفسه فى سوق "الباب الشرقى" وسط بغداد ما أسفر عن وقوع قتلى وجرحى.