تكريم أفريقي وتوحيد الصف.. أسرار ظهور كامالا هاريس باللون البنفسجي



فى كامل أناقتها، توجهت كامالا هاريس، إلى مبنى الكابيتول الأمريكي، لأداء اليمين الدستورية، كنائبة للرئيس الأمريكي الـ46، جو بايدن، لتصبح بذلك نائبة للرئيس الأمريكي المنتخب، وكأول نائبة رئيس امرأة وأول شخص من أصول أفريقية يتولى هذا المنصب الرفيع المستوى.



ونستعرض في السطور التالية، السر وراء ارتداء كامالا هاريس اللون البنفسجي أثناء فى حفل تنصيب الرئيس المنتخب بايدن.



لتكريم شيرلي تشيشولم

اختارت نائبة الرئيس، كامالا هاريس، اللون البنفسجي، تكريما لـ شيرلي تشيشولم، وهي أول امرأة أمريكية سوداء من أصل أفريقي تترشح لمنصب الرئيس في عام 1972 عن الحزب الديمقراطي، وهى السيدة التى ألهمت كامالا فى حياتها السياسية.

فى كامل أناقتها، توجهت كامالا هاريس، إلى مبنى الكابيتول الأمريكي، لأداء اليمين الدستورية، كنائبة للرئيس الأمريكي الـ46، جو بايدن، لتصبح بذلك نائبة للرئيس الأمريكي المنتخب، وكأول نائبة رئيس امرأة وأول شخص من أصول أفريقية يتولى هذا المنصب الرفيع المستوى.ونستعرض في السطور التالية، السر وراء ارتداء كامالا هاريس اللون البنفسجي أثناء فى حفل تنصيب الرئيس المنتخب بايدن.اختارت نائبة الرئيس، كامالا هاريس، اللون البنفسجي، تكريما لـ شيرلي تشيشولم، وهي أول امرأة أمريكية سوداء من أصل أفريقي تترشح لمنصب الرئيس في عام 1972 عن الحزب الديمقراطي، وهى السيدة التى ألهمت كامالا فى حياتها السياسية.

يمثل علم الاقتراع

كما أشارت مجلة Vanity Fair، إلى أن اللون البنفسجي يعود له روابط تاريخية مع حركة الاقتراع، حيث أن هذا اللون جنبا إلى جنب مع الأبيض والأخضر، يشكل علم الاقتراع.

مصنوع بأيدى مصممين أفريقيين

وتألقت هاريس بفستان أنيق باللون البنفسجي ومعطف مطابق للون، وتم تصميمه بأيدي أمريكيين من أصل إفريقي وهما كريستوفر جون روجرز وسيرجيو هدسون.

لتوحيد الأحزاب الأمريكية

ولسبب آخر عادة ما يتم اختيار اللون البنفسجي للإعلان عن الشراكة بين الحزبين الجمهوري والديمقراطي لأنه مزيج من اللون الأزرق الذي يمثل الحزب الديمقراطي، والأحمر الذي يمثل الحزب الجمهوري، وهى من أحد الرسائل التى أرادت كامالا توجيهها للحزبيين الأمريكيين.



وتم حفل تنصيب الرئيس الأمريكي المنتخب جو بايدن، ونائبته كامالا هاريس، أمس لتولي مهام منصبيهما، بحضور عدد كبير من المسئولين والشخصيات العامة،

وغياب الرئيس الأمريكي المنتهية ولايته دونالد ترامب، وأقيمت مراسم الحفل مع اتخاذ جميع التدابير الاحترازية للحد من انتشار فيروس كورونا. ولسبب آخر عادة ما يتم اختيار اللون البنفسجي للإعلان عن الشراكة بين الحزبين الجمهوري والديمقراطي لأنه مزيج من اللون الأزرق الذي يمثل الحزب الديمقراطي، والأحمر الذي يمثل الحزب الجمهوري، وهى من أحد الرسائل التى أرادت كامالا توجيهها للحزبيين الأمريكيين.وتم حفل تنصيب الرئيس الأمريكي المنتخب جو بايدن، ونائبته كامالا هاريس، أمس لتولي مهام منصبيهما، بحضور عدد كبير من المسئولين والشخصيات العامة،وغياب الرئيس الأمريكي المنتهية ولايته دونالد ترامب، وأقيمت مراسم الحفل مع اتخاذ جميع التدابير الاحترازية للحد من انتشار فيروس كورونا.



