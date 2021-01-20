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رئيس التحرير التنفيذي
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الكرازة

كنائس إيبارشية طيبة تحتفل بعيد الغطاس

الأربعاء 20/يناير/2021 - 09:48 م
إيبارشية طيبة
إيبارشية طيبة
تريزة شنودة
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احتفلت كنائس إيبارشية طيبة للأقباط الكاثوليك بعيد الغطاس المجيد، حيث ترأس الأب ماركو ناجي، وكيل عام المطرانية، صلاة القداس الإلهي بمناسبة عيد الغطاس المجيد، وذلك بكنيسة الشهيد العظيم مار جرجس بالأقصر، كما عاونه في الصلاة الأب أثناسيوس حنين.

وفي كنيسة رئيس الملائكة ميخائيل بنجع الصياغ بالأقصر، ترأس الأب يوسف أقلاديوس الذبيحة الإلهية بمناسبة عيد الغطاس المجيد، وبمشاركة الأب ملاك ناجي.

وفي نفس السياق، ترأس الأب يوسف ميخائيل صلاة القداس الإلهي بمناسبة عيد الظهور الإلهي، وذلك بكنيسة القديس أنطونيوس البدواني بأرمنت الحيط، وعاونه الشماس الإنجيلي هاني معطي، كما احتفل الأب روفائيل ناشد بالذبيحة الإلهية بمناسبة عيد الغطاس المجيد، وذلك بكنيسة العائلة المقدسة بجراجوس.

وفي ذات السياق، احتفلت كنيسة القديس يوسف بالغردقة، بعيد الظهور الإلهي، حيث ترأس الصلاة القمص يؤانس أديب، راعي الكنيسة، ووكيل مطرانية الأقباط الكاثوليك بالبحر الأحمر، ومن كنيسة سيدة لورد بنجع حمادي، ترأس الأب يوحنا صلاة القداس الإلهي بمناسبة عيد الغطاس المجيد.

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