نيجيريا تسعى للبدء في العمل باتفاقية منطقة التجارة الحرة القارية الأفريقية

أكدت دائرة الجمارك النيجيرية، الأربعاء، أنها تنتظر توجيهات واضحة من لجنة العمل الوطنية بشأن التعريفات القابلة للتنفيذ لجميع السلع التي تغطيها اتفاقية منطقة التجارة الحرة القارية الأفريقية.وقال المتحدث باسم دائرة الجمارك النيجيرية جوزيف أتا - في تصريح - "إن لجنة العمل الوطنية مطالبة بتزويدها بقائمة الرسوم، والرسوم المتنازل عنها لصالح السلع المحررة بموجب اتفاقية التجارة الحرة القارية الأفريقية".وأشار إلى أن هذا التوضيح جاء للتأكيد على جاهزية بلاده ووضع الترتيبات النهائية لقيام نيجيريا في البدء بالعمل في أعقاب إطلاق منطقة التجارة الحرة القارية الأفريقية في الأول من يناير 2021.وكان الرئيس النيجري محمد بخاري قد وافق في 28 يوليو 2019 على إنشاء لجنة العمل الوطنية لتنفيذ اتفاقية منطقة التجارة الحرة القارية الأفريقية، التي وقعها خلال الدورة الاستثنائية الـ12 لرؤساء دول الاتحاد الأفريقي في 7 يوليو 2019 في نيامي بجمهورية النيجر.