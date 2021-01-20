نائب يطالب بعقوبة مشددة على أب في واقعة «رضيعة الدقهلية»

وصف أحمد دياب، عضو مجلس الشيوخ، واقعة قيام أب بتجريد رضيعة من ملابسها وتعذيبها في الصقيع مهددًا بحرقها بالجريمة البشعة، التي تؤكد تجرد هذا الشخص من مشاعر الأبوة وكل معاني الإنسانية بما فعله مع طفلته الصغيرة التي لم تأخذه صرخاتها لأي رحمة، وهو ما يستوجب تشديد أقصى العقوبة على هذا النموذج السيء والمتكرر ليكون عبرة لكل مَن تسوّل له نفسه أن يؤذي طفل رضيع لا ذنب له في شئ.وقال دياب، في تصريحات الأربعاء، إن ظاهرة العنف الأسري خاصة العنف ضد الأطفال أصبحت تهدد المجتمع المصري بعد إنتشارها بشكل كبير، مطالبًا المركز القومي للبحوث الجنائية والاجتماعية بدراسة هذه الظاهرة بشكل تفصيلي وطرح أسبابها وكيفية معالجتها، موضحًا أن الطفل الذي يتعرض للعنف بشكل مباشر، أو يشاهده في بيته وبين أفراد أسرته، يكون أكثر عرضة للمشاكل النفسية والاجتماعية، ويصبح عدوانيًا ويتجه إلى العنف كأول وسيلة في مواجهة مشاكله الحياتية لذلك يجب مواجهة هذه الظاهرة الغريبة عن مجتماعتنا والمخالفة لكل القيم الإنسانية.وتوجه دياب بالشكر للأجهزة الأمنية لسرعة القبض على هذا الشخص وإحالته للتحقيق، حيث إن العدالة الناجزة سبب رئيسي في القضاء على هذه الظاهرة، موضحًا أن الدولة المصرية يد تبنى وأخرى تحمل السلاح وتلاحق المجرمين.