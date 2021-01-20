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رئيس التحرير التنفيذي
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تقارير ومتابعات

آخر موعد لسداد فاتورة التليفون الأرضي.. وقيمة غرامة التخلف عن السداد

الأربعاء 20/يناير/2021 - 06:08 م
التليفون الأرضي
التليفون الأرضي
شيماء حسين
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عقب إصدار الشركة المصرية للاتصالات فاتورة شهر يناير يسارع الملايين من عملاءها حاليا بإدارة محرك البحث العالمي جوجل لمعرفة آخر موعد لسداد فاتورة التليفون الأرضي لتفادي دفع الغرامة المالية التي تفرضها الشركة على المتخلفين عن دفع الفاتورة الربع سنوية لذلك يستعرض الدستور من خلال التقرير التالي جدول إصدار فواتير التليفون الأرضي ومواعيد توقيع الغرامات المالية على العملاء المتخلفين عن الدفع.


آخر موعد لسداد فاتورة التليفون الأرضي


أصدارات الشركة المصرية للاتصالات الفاتورة الربع سنوية التليفون الأرضي في 15 يناير الجاري عن إجمالي قيمة الاستهلاك شهر أكتوبر و نوفمبر وديسمبر على أن تستمر مهلة السداد إلى 14 فبراير المقبل دون دفع غرامة التحالف عن سداد الفاتورة التي حددتها الشركة والمحددة بـ10 جنيهات كحد أدنى على قيمة الفاتورة على أن تبدأ الشركة في تغير نظام التليفون الأرضي إلى استقبال فقط خلال شهر آخر من انتهاء مهلة الدفع وبعدها تقطع الحرارة عن الخط.

رابط الاستعلام عن فاتورة التليفون الأرضي


يستطيع عملاء الشركة المصرية للاتصالات الاستعلام عن فاتورة التليفون الأرضي عن طريق الموقع الرسمي الإلكتروني للشركة من خلال هذا الرابط ( من هنا )، وذلك لتوفير وقتهم  وجهدهم خاصة في ظل انتشار فيروس كورونا المستجد كوفيد 19 الذي ظهر في أواخر عام 2019 في مدينة ووهان وينتشر في موجته الثانية بسرعة تفوق ال 70% من الموجة الأولى.

خطوات الاستعلام عن فاتورة التليفون الأرضي إلكترونيا


يمكن لعملاء الشركة المصرية للاتصالات الدخول عبر الموقع الرسمي للشركة قبل آخر موعد لسداد فاتورة التليفون الأرضي للاستعلام عن إجمالي قيمة الفاتورة الربع سنوية بإتباع الخطوات التالية:-

تسجيل الدخول عبر موقع الشركة المصرية للاتصالات من خلال هذا الرابط ( من هنا)

كتابة رقم التليفون الأرضي مسبوق بكود المحافظة

الضغط على كلمة الاستعلام عن الفاتورة

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خطوات الاستعلام عن فاتورة التليفون الأرضي


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