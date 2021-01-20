الصورة الأولى لشهيد الشرطة بقنا

تنفرد "الدستور" بنشر أول صورة لأمين الشرطة، الذي استشهد منذ قليل، أثناء إطلاق نيران على قوة أمنية للخارجين عن القانون بقرية أسمنت التابعة لمركز نقادة، جنوب محافظة قنا، فيما أخطرت النيابة العامة لتولي التحقيقات اللازمة.كان اللواء محمد أبو المجد، مساعد وزير الداخلية، مدير أمن قنا، تلقى إخطارًا، من اللواء محمد ياسر، مدير المباحث الجنائية بمديرية الأمن، يفيد استشهاد أمين شرطة في حادثة إطلاق نيران على قوة أمنية لضبط خارجين عن القانون بقرية أسمنت جنوب محافظة قنا.وتبين من الفحص أن أمين شرطة يدعى "سيد حندقة"، لفظ أنفاسه الأخيرة أثناء نقله إلى مستشفى قنا العام، بعد إصابته في حملة أمنية، فتم تحرير محضر بالواقعة وأخطرت النيابة لتولي التحقيقات.