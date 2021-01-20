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رئيس التحرير التنفيذي
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اقتصاد

تسليم وحدات سكنية لمحدودي الدخل ببورفؤاد

الأربعاء 20/يناير/2021 - 02:18 م
مصرف
مصرف
راندا التوني
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سلّم اللواء عادل الغضبان، محافظ بورسعيد، وإيهاب إبراهيم، مدير منطقة القناة (المصرف المتحد) أمس عددًا من عقود الوحدات السكنية بالمرحلة الثالثة لمشروع الإسكان الاجتماعي للمستحقين بمدينة بورفؤاد وفقًا لمبادرة البنك المركزي لإسكان محدودي ومتوسطي الدخل، بالتعاون مع صندوق الإسكان الاجتماعي ودعم التمويل العقاري.

وقال الغضبان، إن ما تحقق في مشروع الإسكان الاجتماعي يعد إنجازًا كبيرًا، فالمشروع يتميز بالموقع الجغرافي الفريد في واحدة من أجمل وأهم المناطق على مستوي العالم والمطلة على قناة السويس وميناء شرق بورسعيد.

أشار أيمن محمد رئيس التمويل العقاري، إلى أن المصرف المتحد يعد من أوئل البنوك التي شاركت في مبادرة البنك المركزي للتمويل العقاري لإسكان محدودي ومتوسطي الدخل التي تصب في مصلحة المواطن وتنفيذ لسياسة الدولة المصرية نحو تحسين مستوى معيشة المصريين.

أضاف أن مبادرة البنك المركزي المصري ساهمت في دخول شرائح جديدة من العملاء وهم محدودي الدخل، فهذه الفئات هى الأحق بالرعاية، ويحتل المصرف المتحد المرتبة الثامنة وسط البنوك المقدمة للخدمة في فئات محدودي الدخل.

أضاف مدير منطقة القناة أن المصرف المتحد يتميز ببرامج متفردة تناسب فئات الشعب وتدعيم سياسة الدولة في توفير سكن ملائم ودعمًا للتمويل العقاري، بالتعاون مع صندوق الإسكان الاجتماعي.

وشدد محمد صبح، مدير فرع بورسعيد، على أن حجم إقبال العملاء كبير، للاستفادة من مبادرة البنك المركزي المصري للفئات منخفضي ومتوسطي ومحدودي الدخل.

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