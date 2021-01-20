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رئيس التحرير التنفيذي
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سياسي

برلماني: تطبيق الرؤية التعليمية على أرض الواقع ما زال يعاني قصورا

الأربعاء 20/يناير/2021 - 02:16 م
وحيد قرقر
وحيد قرقر
كريمة أبو زيد والسيد السعدني
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أكد وحيد قرقر، وكيل لجنة النقل والمواصلات بمجلس النواب، أن تطبيق الرؤية والخطة التعليمية على أرض الواقع ما زال به أوجه قصور.

ودعا قرقر، في كلمته أمام الجلسة العامة للبرلمان، تعقيبا على بيان الدكتور طارق شوقي، وزير التربية والتعليم، إلى أهمية مراعاة ومراجعة عملية التطبيق، خاصة في مستوى المعلمين، قائلا: عندنا مليون و300 ألف معلم يحتاجون للتأهيل والتدريب.

وأشار النائب، إلى أن توفير التابلت في العملية التعليمية "شيء جيد"، إلا أن هناك قرى لا يوجد بها إنترنت بخلاف صيانة التابلت وما تسبب في إرهاق أولياء الأمور.

وشدد عضو مجلس النواب، على ضرورة مواجهة العجز الكبير في المعلمين على مستوى مصر، قائلا: "أذكر هناك دائرتي بلقاس وجمصة هناك العديد من المدارس بلا مدرسين، ولذلك أطالب اعتبار دائرتي مناطق نائية لتوفير المعلمين".

وشدد وحيد قرقر، على أهمية فض الاشتباك بين وزارة التعليم والوزارات الأخرى، ومن بينها الأوقاف وكذلك أراضي التبرعات من الأهالي.

وطالب النائب بضرورة الكشف عن ما انتهت إليه مسابقة الـ120 ألف معلم، لاسيما وأن أكثر من 400 ألف تقدموا وتكبدوا الكثير دون فائدة، مشيرا إلى أن ذلك يأتي في الوقت الذي أعلنت فيه الوزارة أكثر من مرة أن هناك عجز في عدد المعلمين.

وقال قرقر: "نحلم أن تكون مصر رائدة في مجال التعليم، فهل نرى الآن دورا ملموسا لتحقيق هذا الحلم؟".

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