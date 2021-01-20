رئيس مجلسى الإدارة والتحرير
د. محمد الباز
رئيس التحرير التنفيذي
محمد العسيري
الأربعاء 20 يناير 2021 الموافق 07 جمادى الثانية 1442
رئيس مجلسى الإدارة والتحرير
د. محمد الباز
رئيس التحرير التنفيذي
محمد العسيري

محافظات

تحرير 1112 محضرا لعدم ارتداء الكمامات في الغربية

الأربعاء 20/يناير/2021 - 02:08 م
طارق رحمي
طارق رحمي
الغربية شريف عبد الغنى حسام فوزى جبر
طباعة
تابع الأستاذ الدكتور طارق رحمي محافظ الغربية، جهود رؤساء المدن والأحياء في تطبيق الإجراءات الاحترازية وتحرير غرامات لعدم ارتداء الكمامة بالأماكن المغلقة والمواصلات العامة عقب منحهم الضبطية بقرار وزير العدل.

حيث تم تحرير عدد (١٠٣) محاضر لأشخاص وعدد (٥) محاضر لمنشآت يوم ١٩ يناير ٢٠٢١ وذلك لعدم ارتداء الكمامة، وتم التصالح مع عدد (١٠٣) منهم بإجمالي مبلغ ٥١٥٠ جنيها، وتم تحويل عدد (٥) محاضر لم يتم التصالح عليهم للنيابة العامة.

كما تابع المحافظ جهود الوحدات المحلية لمتابعة تطبيق الإجراءات الاحترازية الخاصة بالحد من انتشار فيروس كورونا المستجد من فض للتجمعات وغلق للأسواق ومراكز الدروس الخصوصية، حيث تم فض عدد (١٤) سوقا، عدد (٤) أفراح ومآتم وتم غلق وتشميع عدد (٧) مركز للدروس الخصوصية بنطاق المحافظة بالأمس.

يُذْكَر أنه قد تم تحرير عدد (١١١٢) محضرا لعدم ارتداء الكمامة، وتم التصالح مع عدد (١٠٨٩) بإجمالي مبلغ ٥٤٤٥٠ جنيها، وتم تحويل عدد (٢٣) محضرا لم يتم التصالح عليهم للنيابة العامة، كما تم فض عدد (٨٥) سوقا، عدد (٤٣) فرح ومأتم، كما تم غلق وتشميع عدد (١٨٣) مركز للدروس الخصوصية بنطاق المحافظة خلال ٤ أيام.

وتهيب محافظة الغربية بالمواطنين ارتداء الكمامة والابتعاد عن التجمعات ليس خوفًا من الغرامة ولكن حرصًا على صحتهم وسلامة عائلاتهم.

موضوعات متعلقة

كيفية الاستعلام عن معاش المعلمين دفعة يناير 2021

«إيه ده؟».. فيديو لعروس حامل يشعل مواقع التواصل

النيابة تحدد هوية سيدات حفل نادى الجزيرة.. وضبط وإحضار شيف آخر

«الحذر أولًا».. أطباء: دخلنا ذروة الموجة الثانية لـ«كورونا».. ولن نتجاوزها إلا بالالتزام

الصور

image description

طارق الجمال يتفقد جامعة سفنكس بأسيوط الجديدة

image description

ضبط 20 طن أغذية فاسدة في أسيوط

image description

مياه أسيوط: 750 ألف جنيه لدعم الأسطول الميكانيكي بالشركة

image description

حملات لكسح مياه الأمطار في الشوارع بدمياط

image description

سقوط لافتة إعلانية على سيارة بسبب الطقس السيئ في دمياط

الأكثر قراءة

أول تعليق من وزير التعليم على إقامة الامتحانات بعد 20 فبراير

مفاجأة جديدة فى واقعة الحلوى الجنسية.. «مصطفى» وراء تسريب صور حفل نادي الجزيرة

حاول حرقها.. القبض على الأب المتهم بتعرية رضيعة بالدقهلية

«الداخلية» تصدر الشعار الجديد لاحتفالات عيد الشرطة 69

إنفوجراف

image description

خطوات محاكمة ترامب بعد تصويت مجلس النواب (إنفوجراف)

image description

تفاصيل مرض المطرب علي حميدة (إنفوجراف)

image description

إسرائيل تدفع بتصاريح بناء للفلسطينيين.. تعاطف حقيقى أم تهدئة؟

image description

اختار كمامتك.. كيف تواجه مشكلات أقنعة الوجه؟ (إنفوجراف)

نجم الساعة

«الوطنية للتدريب» تهنئ خريجيها «أعضاء برلمان 2021»: نفخر بكم

منوعات

هل الكثير من المال يجعلك أكثر سعادة؟ دراسة تجيب

وصول إمدادات أكسجين من فنزويلا لماناوس البرازيلية

الهند ترسل لقاحات لكورونا إلى 6 دول مجاورة

اليوم.. انطلاق منافسات الدور الرئيسي وكأس الرئيس ببطولة العالم لكرة اليد

أيام زمان

«رفض الزيارة بسبب مباراة» حكايات سعيد صالح فى السجن

«نسى أنى بمر بظروف صحية» حكاية غضب بليغ حمدى من حليم

«لو أملك سلطة لحاكمتهم».. لماذا هاجم النابلسي الرحبانية بسبب فيروز؟

حكاية الفيلم الذي اقترض بسببه فريد الأطرش لإنتاجه

مقالات الرأي
د.مينا بديع عبدالملك
البابا كيرلس السادس.. هبة السماء للأقباط
منى رجب
بطولة كرة اليد الدولية وبطولات أخرى أيضًا فى بلادنا
ثروت الخرباوي
منهج الإرهابية فى تشويه عبدالناصر
ماجد حبته
رعب ليلة التنصيب
المزيد

الثقافة

تحت الطبع.. الترجمة الإيطالية لرواية «يوم الدين»

محاضرات ثقافية متنوعة بثقافة الأقصر

«الشباب وضرورة الوعي بالتاريخ الوطن».. محاضرة بثقافة القليوبية

أنشطة ثقافية وفنية لذوي الاحتياجات بثقافة أحمد بهاء الدين