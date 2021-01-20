تحرير 1112 محضرا لعدم ارتداء الكمامات في الغربية

تابع الأستاذ الدكتور طارق رحمي محافظ الغربية، جهود رؤساء المدن والأحياء في تطبيق الإجراءات الاحترازية وتحرير غرامات لعدم ارتداء الكمامة بالأماكن المغلقة والمواصلات العامة عقب منحهم الضبطية بقرار وزير العدل.حيث تم تحرير عدد (١٠٣) محاضر لأشخاص وعدد (٥) محاضر لمنشآت يوم ١٩ يناير ٢٠٢١ وذلك لعدم ارتداء الكمامة، وتم التصالح مع عدد (١٠٣) منهم بإجمالي مبلغ ٥١٥٠ جنيها، وتم تحويل عدد (٥) محاضر لم يتم التصالح عليهم للنيابة العامة.كما تابع المحافظ جهود الوحدات المحلية لمتابعة تطبيق الإجراءات الاحترازية الخاصة بالحد من انتشار فيروس كورونا المستجد من فض للتجمعات وغلق للأسواق ومراكز الدروس الخصوصية، حيث تم فض عدد (١٤) سوقا، عدد (٤) أفراح ومآتم وتم غلق وتشميع عدد (٧) مركز للدروس الخصوصية بنطاق المحافظة بالأمس.يُذْكَر أنه قد تم تحرير عدد (١١١٢) محضرا لعدم ارتداء الكمامة، وتم التصالح مع عدد (١٠٨٩) بإجمالي مبلغ ٥٤٤٥٠ جنيها، وتم تحويل عدد (٢٣) محضرا لم يتم التصالح عليهم للنيابة العامة، كما تم فض عدد (٨٥) سوقا، عدد (٤٣) فرح ومأتم، كما تم غلق وتشميع عدد (١٨٣) مركز للدروس الخصوصية بنطاق المحافظة خلال ٤ أيام.وتهيب محافظة الغربية بالمواطنين ارتداء الكمامة والابتعاد عن التجمعات ليس خوفًا من الغرامة ولكن حرصًا على صحتهم وسلامة عائلاتهم.