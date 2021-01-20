مقتل وإصابة 7 جنود في هجوم مسلح بأفغانستان

قتل ثلاثة جنود على الأقل من الجيش الوطني الأفغاني وأصيب أربعة آخرون في هجوم شنه مسلحون مجهولون على سيارتهم في إقليم هيرات، صباح اليوم الأربعاء، طبقا لما أكده مسؤولون بالشرطة المحلية، حسب قناة "طلوع نيوز" التلفزيونية الأفغانية اليوم.ووقع الحادث وسط مدينة هيرات، عاصمة الإقليم الذي يحمل نفس الاسم، طبقا لما ذكره عبد الأحد والي زاده، أحد المتحدثين باسم قائد شرطة الإقليم، مضيفا أن "المسلحين هربوا من المنطقة" مضيفا أن "التحقيقات تجرى بشأن الحادث".وقال محمد رفيق شيرزاي، أحد المتحدثين باسم وزارة الصحة العامة المحلية إن ثلاثة جنود بالجيش الوطني الأفغاني قتلوا وأصيب أربعة آخرون في الهجوم وتم نقلهم إلى المستشفى.ولم تعلن أي جماعة، بما في ذلك طالبان، مسؤوليتهاعن الحادث.