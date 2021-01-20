الاحتلال الإسرائيلي يمدد إغلاق الحرم الإبراهيمي لمدة أسبوع

مدّدت سلطات الاحتلال الإسرائيلي إغلاق الحرم الإبراهيمي أمام المصلين المسلمين لمدة أسبوع آخر.وأوضح مدير الحرم الإبراهيمي حفظة أبوسنينة في بيان أوردته وكالة أنباء فلسطين "وفا"، اليوم الأحد، أن قوات الاحتلال كانت قد أغلقت الحرم أمام المصلين المسلمين منذ 13 يومًا، باستثناء موظفي الحرم، وقد مددته اليوم لأسبوع آخر.وأكد أن سلطات الاحتلال تتذرع بحجج واهية لإغلاقه وقتما تريد، وحسب ما يخدم مصالحها.