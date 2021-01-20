إصابات «كورونا» فى عمان تتخطى 130 ألف حالة

أعلنت وزارة الصحة في سلطنة عُمان، عن أن إجمالي عدد الإصابات المُسجلة بفيروس كورونا بالبلاد حتى الآن بلغت 132 ألفًا و317 إصابة، ووفاة 1516 حالة.وأضافت الوزارة في بيان، أوردته وكالة أنباء عُمان، اليوم الأربعاء أن عدد المتعافين بلغ 124 ألفًا و579 حالة تعافي لتصل نسبة الشفاء إلى 1ر94%، كما بلغ عدد المتواجدين بالمستشفيات خلال الـ 24 ساعة الماضية 15، ليصل الإجمالي إلى 84 حالة من بينهم 24 مصابا يرقدون في العناية المركزة.