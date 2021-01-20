«خطة النواب» توصل مناقشة قوانين الحكومة المؤجلة

تستأنف لجنة الخطة والموازنة في مجلس النواب، برئاسة فخري الفقي، اليوم الأربعاء، مناقشة القوانين التي قدمتها الحكومة خلال الفصل التشريعي السابق، فيما لم تسن للجنة الانتهاء منها.وتعقد اللجنة اجتماعيين متتاليين، يتناول الأول مناقشة قرار رئيس مجلس الوزراء بمشروع قانون إعفاء عوائد السندات التي تطرح للاكتتاب في الخارج من كافة الضرائب والرسوم، ويتناول الاجتماع الثاني مناقشة قرار رئيس مجلس الوزراء بمشروع قانون تعديل بعض أحكام الضريبة على القيمة المضافة، الصادر بالقانون رقم 67 لسنة 2016.وتقضي التعديلات المطروحة بمشروع قانون القيمة المضافة، بالإعفاء بعض السلع الاستراتيجية الأساسية من الضريبة على القيمة المضافة المفروضة عليها، وإعفاء الخدمات المرتبطة بها من الرسوم.