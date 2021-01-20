رئيس مجلسى الإدارة والتحرير
د. محمد الباز
رئيس التحرير التنفيذي
محمد العسيري
الأربعاء 20 يناير 2021 الموافق 07 جمادى الثانية 1442
رئيس مجلسى الإدارة والتحرير
د. محمد الباز
رئيس التحرير التنفيذي
محمد العسيري

عالم

ويلز وأسكتلندا تخططان للتمرد على «مشروع جونسون»

الأربعاء 20/يناير/2021 - 02:59 ص
بوريس جونسون
بوريس جونسون
أ ش أ
طباعة
تدرس الحكومة الأسكتلندية الدخول في شراكة مع حكومة ويلز لاتخاذ إجراءات قانونية ضد مشروع قانون رئيس الوزراء بوريس جونسون الخاص بخروج بريطانيا من الاتحاد الأوروبي (بريكست)، والذي يحدد كيفية التعامل في التجارة بعد خروج بريطانيا من دول الاتحاد.

وقالت صحيفة "إكسبريس" البريطانية إن الحكومة الويلزية، التي يقودها حزب العمال هناك، تستعد لاتخاذ إجراءات قانونية في شكل مراجعة قضائية ضد مشروع قانون السوق الداخلية للمملكة المتحدة الذي أصدرته الحكومة البريطانية، وقالت الحكومة الأسكتلندية التي يقودها الحزب الوطني الأسكتلندي إنها ستعمل مع ويلز في هذا الإطار.

وكانت حكومة رئيس الوزراء البريطاني جونسون قدمت مشروع قانون السوق الداخلية في المملكة المتحدة كحل لإنشاء منصة آمنة للتجارة في المملكة المتحدة بعد أن خرجت بريطانيا من الاتحاد الأوروبي، لكن أثيرت مخاوف من أن التشريع الجديد الذي أقر الشهر الماضي يقيد سلطات البرلمان المحلي لأسكتلندا وويلز وأيرلندا الشمالية.

ورفضت أسكتلندا وويلز وأيرلندا الشمالية إعطاء موافقة على مشروع القانون، لكن الأنباء الواردة تفيد بأن الحكومة في ويستمنستر ستتجاوز عن موافقتهم.

من جانبه، وصف متحدث باسم حكومة المملكة المتحدة هذه الخطوة من جانب ويلز بأنها "مخيبة للآمال".. مؤكدا أن هذا القانون الحيوي سيحمي الوظائف والشركات وسبل العيش الويلزية، فضلا عن حصوله على دعم متعدد من الأحزاب، بما في ذلك عدد من النواب الويلزيين في البرلمان.

موضوعات متعلقة

حقيقة توقيع عقوبة على أشرف بن شرقي

كيفية الاستعلام عن معاش المعلمين دفعة يناير 2021

عقوبة جديدة من الجبلاية فى انتظار الزمالك

أول تعليق من وزير التعليم على إقامة الامتحانات بعد 20 فبراير

الصور

image description

حملات لكسح مياه الأمطار في شوارع دمياط (صور)

image description

100 مليون جنيه لتطوير مستشفى فارسكور بدمياط

image description

سفير بيلاروسيا يزور جامعة بني سويف التكنولوجية لبحث التعاون (صور)

image description

محافظ دمياط تناقش آليات اعتماد الأحوزة العمرانية

image description

رياح شديدة وأمطار تضرب دمياط

الأكثر قراءة

مفاجأة جديدة فى واقعة الحلوى الجنسية.. «مصطفى» وراء تسريب صور حفل نادي الجزيرة

أول تعليق من وزير التعليم على إقامة الامتحانات بعد 20 فبراير

عقوبة جديدة من الجبلاية فى انتظار الزمالك

«الحذر أولًا».. أطباء: دخلنا ذروة الموجة الثانية لـ«كورونا».. ولن نتجاوزها إلا بالالتزام

إنفوجراف

image description

خطوات محاكمة ترامب بعد تصويت مجلس النواب (إنفوجراف)

image description

تفاصيل مرض المطرب علي حميدة (إنفوجراف)

image description

إسرائيل تدفع بتصاريح بناء للفلسطينيين.. تعاطف حقيقى أم تهدئة؟

image description

اختار كمامتك.. كيف تواجه مشكلات أقنعة الوجه؟ (إنفوجراف)

نجم الساعة

«الوطنية للتدريب» تهنئ خريجيها «أعضاء برلمان 2021»: نفخر بكم

منوعات

المجر تفوز على ألمانيا 29-28 فى مونديال اليد

ليستر سيتى يتصدر الدورى الإنجليزى مؤقتًا بفوزه على تشيلسى

منتخب بولندا يحقق فوزا كبيرا على البرازيل 33-23 فى مونديال اليد

الدانمارك يحقق العلامة الكاملة ويفوز على الأرجنتين 31-20 فى مونديال اليد

أيام زمان

«نسى أنى بمر بظروف صحية» حكاية غضب بليغ حمدى من حليم

«لو أملك سلطة لحاكمتهم».. لماذا هاجم النابلسي الرحبانية بسبب فيروز؟

حكاية الفيلم الذي اقترض بسببه فريد الأطرش لإنتاجه

«بعدما قررت اعتزال السينما».. حكاية أول فيلم للفنانة شادية

مقالات الرأي
د.مينا بديع عبدالملك
البابا كيرلس السادس.. هبة السماء للأقباط
منى رجب
بطولة كرة اليد الدولية وبطولات أخرى أيضًا فى بلادنا
ثروت الخرباوي
منهج الإرهابية فى تشويه عبدالناصر
ماجد حبته
رعب ليلة التنصيب
المزيد

الثقافة

رسائل لم تُنشر لمارسيل بروست.. قريبًا عن دار خطوط

«أنا وهم» ندوة بمكتبة مصر العامة.. اليوم

«نوستالجيا» يجمع 4 من كبار التشكيليين فى جاليرى ديمى بالزمالك

ندوة حول استراتيجية الدولة الوطنية لمكافحة الفساد بالأعلى للثقافة