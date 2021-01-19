أول تعليق من وزير التعليم على إقامة الامتحانات بعد 20 فبراير
الثلاثاء 19/يناير/2021 - 11:07 م
ريم محمودطباعة
علق الدكتور طارق شوقي وزير التربية والتعليم والتعليم الفني، على ما يتم تداوله بشأن إقامة الامتحانات بعد ٢٠ فبراير.
وقال "شوقي" في أول تعليق له لـ"الدستور": "نحن لم نذكر أي شيء عن امتحانات بعد ٢٠ فبراير لأن كل هذا يعتمد على تقدير الدولة للموقف الوبائي في ذلك الحين".
وأضاف الوزير: "بالتالي كل ما يتم تداوله استنتاجات أو اجتهادات أو اختراعات والدليل أننا لم نقل شيئا من هذا إطلاقا".
واستكمل: "المؤكد هو ضرورة تقييم الطلاب بشكل أو آخر وبشكل لا يحتمل الغش أو التحايل على التقييم لضمان التقييم العادل وتكافؤ الفرص".
وقال "شوقي" في أول تعليق له لـ"الدستور": "نحن لم نذكر أي شيء عن امتحانات بعد ٢٠ فبراير لأن كل هذا يعتمد على تقدير الدولة للموقف الوبائي في ذلك الحين".
وأضاف الوزير: "بالتالي كل ما يتم تداوله استنتاجات أو اجتهادات أو اختراعات والدليل أننا لم نقل شيئا من هذا إطلاقا".
واستكمل: "المؤكد هو ضرورة تقييم الطلاب بشكل أو آخر وبشكل لا يحتمل الغش أو التحايل على التقييم لضمان التقييم العادل وتكافؤ الفرص".