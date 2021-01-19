أول تعليق من وزير التعليم على إقامة الامتحانات بعد 20 فبراير

علق الدكتور طارق شوقي وزير التربية والتعليم والتعليم الفني، على ما يتم تداوله بشأن إقامة الامتحانات بعد ٢٠ فبراير.وقال "شوقي" في أول تعليق له لـ"الدستور": "نحن لم نذكر أي شيء عن امتحانات بعد ٢٠ فبراير لأن كل هذا يعتمد على تقدير الدولة للموقف الوبائي في ذلك الحين".وأضاف الوزير: "بالتالي كل ما يتم تداوله استنتاجات أو اجتهادات أو اختراعات والدليل أننا لم نقل شيئا من هذا إطلاقا".واستكمل: "المؤكد هو ضرورة تقييم الطلاب بشكل أو آخر وبشكل لا يحتمل الغش أو التحايل على التقييم لضمان التقييم العادل وتكافؤ الفرص".