وزير التعليم يكشف تفاصيل النظام الجديد لامتحانات الثانوية العامة

كشف الدكتور طارق شوقي، وزير التربية والتعليم والتعليم الفني، عن تفاصيل النظام الجديد لامتحانات الثانوية العامة، والذي سيطبق على طلاب الصف الثالث الثانوي لهذا العام، والذي تضمنه تعديلات قانون التعليم الجديد الذي وافقت الحكومة عليه مبدئيًا، وجار عرضه على مجلس النواب لمناقشته تمهيدًا لتصديق الرئيس عبدالفتاح السيسي عليه.وقال الوزير، خلال الجلسة العامة لمجلس النواب، التي عقدت اليوم الأربعاء برئاسة المستشار حنفي جبالي، إن امتحانات الصف الثالث الثانوي هذا العام 2020-2021، ستكون إلكترونيا.وأشار الوزير إلى أن هذا النظام سيكون أكثر نظام عادل، وأن كل طالب سوف يحصل على فرصة عادلة، كما سيأخذ أكثر من فرصة لتحسين درجاته، وسيتاح له أكثر من فرصتين امتحانيتين لدخول الامتحان بهدف تحسين درجاته، الأولى في يونيو والثانية في أغسطس، يختار الطالب أعلى الدرجات في الفرصتين لدخول الجامعة.وشدد شوقي على أن هناك فروقا كثيرة بين الثانوية العامة التقليدية التي انتهت العام الماضي، وبين الثانوية العامة في التقييم الجديد، والذي يؤدي طلاب الدفعة الحالية في 3 ثانوي أول امتحان لها في 19 يونيو المقبل.وأكد الوزير، أن وضع الامتحانات سيكون بنظام التقويم الجديد الذي يعتمد على قياس الفهم والاستيعاب وليس الحفظ والتلقين، أي أن الأسئلة سيكون هدفها قياس الفهم ونواتج التعلم الحقيقية لدى الطلاب، وبالتالي يجب على الطالب الابتعاد عن الحفظ حتى يستطيع الإجابة عن الأسئلة، قائلا: "الأسئلة ستكون سهلة ولكن للطالب الذي فهم المنهج".وأوضح الوزير، أن تصحيح الامتحانات سيكون إلكترونيا ولن يكون هناك تدخل لأي عنصر بشري على الإطلاق، حيث سيقوم الكمبيوتر بإعداد الامتحان في 5 ثوانِ، وذلك قبل الامتحان مباشرة، ولن يستطيع أحد معرفته، حتى الوزير شخصيًا، ولن يكون هناك شيء اسمه "شاومينج".وأضاف "شوقي"، أن الامتحانات الإلكترونية لطلاب الثانوية 2021 ستكون بنظام الكتاب المفتوح، أي يسمح للطلاب بدخول لجنة الامتحان بالكتاب، لأن الأسئلة في الاختبارات لن تكون من الكتاب، وإنما من المنهج وبالتالي مسموح بدخول الامتحان بالكتاب الورقي، على أن تشمل الأسئلة 4 نماذج امتحانية مختلفة، جميعها أسئلة اختيار من متعدد، تضمن تكافؤ الفرص، وامتحان لن يتم تسريبه أو غشه من قبل الطلاب، مؤكدًا أن هناك بنوكا للأسئلة يأتي منها الامتحانات في جميع المواد الدراسية المختلفة، لافتا إلى أن الطالب يخرج من اللجنة "يكون عارف نتيجته".كما كشف الوزير، أن النموذج يُعد في 30 سؤالًا، ويقوم الكمبيوتر بـ"تفنيطه" -على حد وصفه- أي أن السؤال رقم 5 قد يكون لدى آخر رقم 19.. وهكذا، لضمان توازن الأسئلة بين الجميع، لافتا إلى أن التوازن في نماذج الامتحانات مضمون من خلال خبراء التقييم، قائلًا: "الغش والتسريب سيكون مستحيلًا وفقا لهذا النظام، لاسيما أن العدالة في الثانوية العامة أساسية"، موضحا أنه ستتم مراجعة النتيجة لمدة أسبوع قبل إعلانها، للتأكد من تعويض الفوارق بين النماذج ودرجات الصعوبة في الأسئلة.وأكد الوزير، أنه سيتم حذف الأسئلة المقالية من امتحانات الثانوية العامة، العام المقبل، بناءً على طلب الرئيس عبدالفتاح السيسي حتى يتم تصحيح الامتحان بشكل إلكتروني كامل.ونوه الوزير بأنه من "حق الطلاب أداء امتحان بشكل عادل مسئوليتنا، وأي طالب تحصل له مشكلة فهى مسئوليتنا، وأطمئن الجميع هيأخذ فرصة عادلة".