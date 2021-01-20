«رفض الزيارة بسبب مباراة» حكايات سعيد صالح فى السجن

ألقى القبض على الفنان سعيد صالح والفنان صبري عبد المنعم بإحدى الشقق في محافظة الإسكندرية عام 1995، أثناء تعاطيهم المخدرات رفقة سبعة أشخاص آخرين.قضى الفنان سعيد صالح وصبري عبد المنعم ليلتهما في السجن داخل غرفتين للحبس الانفرادي، ووضع بقية المتهمين الذين ألقي القبض عليهم بالوكر في زنزانة عادية، وقضى الفنان صبري عبد المنعم وقته في الزنزانة يبكي طوال الليل، لم يكف عن البكاء، إلا بعدما سمع قرار الإفراج، في الوقت الذي كان فيه الفنان سعيد صالح يغني أشعار بيرم التونسي وأحمد فؤاد نجم.وقال سعيد صالح، في حواره لجريدة "الجمهورية"، إنه التقى بالمساجين وتبادل معهم الحوار وكانوا طيبين للغاية، ومِن أحسن مَن قابلهم في حياته.وحكت "هند"، ابنة الفنان الراحل سعيد صالح، عن كواليس الفترة التي عاشتها معه أثناء سجنه، في برنامج "شارع النهار" وقالت، إن والدها كان محبوبًا في السجن، ولم يتعرض له أحد بأي أذى، وهو ما تأكد بعد فترة خروجه، حيث كوّن عدة صداقات، منهم ما وصفته بـ"عم يوسف" الذي علّم الفنان سعيد صالح الانتظام على أداء الصلاة وقراءة القرآن.وكشفت عن أن الفنان سعيد صالح في إحدى زيارتها له، قد طلب منها أن تنهي الزيارة، لأنه كان مشاركًا في إحدى المباريات مع زملائه في السجن وقتها.