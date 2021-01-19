«لو أملك سلطة لحاكمتهم».. لماذا هاجم النابلسي الرحبانية بسبب فيروز؟

"فيروز تراتيل قديسة، وأصداء كنيسة، ابتهال ساجد في المساجد، وصلاة عابد في المعابد، صوتها نور وبخور ونفحة من عطور، هو كالصديق عند الضيق يواسيك وينسيك ويشجيك، الحزن طابعها كأنها مولود معها ينوح مثل الحمائم أو كالدعاء، صوتها لا نظير له ولا بريق كأنه آتٍ من بعيد كالغريب، فيه لوعة واشتياق وجفوة وفراق ولقاء وعناق يزيل الهم والكرب ويعلم حب الله وحب الحب" هكذا تحدث الفنان الراحل عبد السلام النابلسي عن صوت الفنانة اللبنانية فيروز وذلك أثناء وجوده في برنامج "نجوم على الأرض" الذي قدمته الإعلامية ليلى رستم.لكن رغم إشادة "النابلسي" بصوت الفنانة اللبنانية، إلا أنه وجه نقده للأخوين، عاصي ومنصور "الرحبانية"، لأنه رأى أنهما حولا صوت فيروز إلى صوت مصطنع.وقال الفنان الراحل عبد السلا النابلسي، أن الفنانة فيروز اشتهرت بصوتها الطبيعي في بداية مسيرتها الغنائية، لكن بسبب الرحبانية، تحول صوتها للمصطنع، لكنه على الرغم من انتقادهما، أبدى حبه لهذا الصوت المصطنع، وقال: "ومن حبي لها، أريدها أن تنطلق وتحلق وأسمع منها الشعر العربي كما تغنيه طربًا".واعترف "النابلسي" أنه لو كان لديه السلطة والحكم، لحاكم الأخوين عاصي ومنصور على ما فعلاه بصوت فيروز.