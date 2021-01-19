سفير مصر بواجادوجو يبحث مع وزير الصحة البوركيني التعاون الثنائي

بحث إبراهيم عبد العظيم الخولي سفير مصر في واجادوجو مع شارلمانيي أوودراجو وزير الصحة في بوركينافاسو، سُبل دعم مُختلف أنشطة التعاون الثنائي بين الدولتيّن في المجالات الطبية والصحية، وخاصة في ظل جائحة كورونا.وذكرت وزارة الخارجية اليوم الثلاثاء أن الوزير البوركيني أشاد بالتعاون الوثيق والنشط مع الوكالة المصرية للشراكة من أجل التنمية والدورات المختلفة التي تُقدمها لصالح بناء الكوادر البوركينية، كما دعا المستثمرين المصريين والشركات المصرية الكبرى العاملة في المجال الطبي لزيارة بوركينافاسو والتعرف على الفرص المُتاحة في ضوء إصدار البرلمان البوركيني الشهر الماضي لقانون جديد يسمح للمستثمرين الأجانب بإنشاء مُستشفيات وعيادات.