الاتحاد المسيحي العالمي للطلبة يناقش «التفاعل بين الكنائس» أونلاين

نظم الاتحاد المسيحي العالمي للطلبة برئاسة "ميرا نعيمة" السكرتير الإقليمي للاتحاد بالشرق الأوسط، مساء اليوم لقاء جديدا بمشاركة عدد من القيادات الدينية عبر تطبيق "زووم".وناقش اللقاء موضوع "التفاعل بين الكنائس في الإطار المسكوني"، وذلك بمشاركة الدكتور ميشال عبس الأمين العام لمجلس كنائس الشرق الأوسط.ويحرص الاتحاد المسيحي العالمي للطلبة على تنظيم لقاءات دورية، للتواصل بين الكنائس المسيحية بدول الشرق الأوسط، بهدف دعم الحوار والتواصل بينهم.