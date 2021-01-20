خطوات التسجيل فى موقع مبادرة إحلال السيارات جو جرين مصر

ويتعهد المتقدم للإحلال بالالتزام بدفع المبلغ المستحق على السيارة، وأن يقدم ما يفيد قدرته المالية على السداد، بحيث يقدم مستندات: بيان مفردات الدخل الشهري– سندات ملكية بأي عقار– أو وضعه لوديعة في إحدى البنوك المصرية، حيث تتضمن فترة السداد لـ 120 شهرا بحد أقصي فترة سماح قدرها 3 شهور، وفقا للشروط التي وضعتها الوزارة.يذكر أنه من المستهدف إحلال حوالي 71 ألف سيارة خلال عام 2021، على أن يتم التحويل أو الإحلال لقرابة 180 ألف سيارة بنهاية 2022.