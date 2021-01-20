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خطوات التسجيل فى موقع مبادرة إحلال السيارات جو جرين مصر

الأربعاء 20/يناير/2021 - 06:57 ص
مبادرة إحلال السيارات
مبادرة إحلال السيارات
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يبحث الكثير من أصحاب السيارات عن خطوات التسجيل في موقع مبادرة إحلال السيارات جو جرين، وذلك بعد أن أطلقت وزارة الصناعة موقعها الإلكتروني لإحلال السيارات القديمة.

واستعرضت الدكتور نيفين جامع وزيرة الصناعة، أهمية مبادرة إحلال السيارات، وكذلك خطوات التسجيل في موقع مبادرة إحلال السيارات جو جرين.

وتستعرض «الدستور» لقراءها خطوات التسجيل في موقع مبادرة إحلال السيارات جو جرين.

خطوات التسجيل في موقع مبادرة إحلال السيارات جو جرين مصر


1- زيارة رابط موقع التسجيل في جو جرين مصر ( من هنا ). 

2- اختار إنشاء حساب جديد في حالة كانت تلك أول زيارة لك للموقع وليس لديك حساب.

3- تظهر شاشة تعبئة البيانات الشخصة للمستخدم.

4- ادخل الاسم رباعي.

5- سجل البريد الإلكتروني وتأكد من صحة لاستلام كلمة المرور برسالة إلكترونية عليه.

6- أدخل الرقم القومي ورقم الهاتف المحمول والأرضي إن وجد.

7- سجل عمرك الآن.

8- أدخل اسم المحافظة ثم المركز

9- اضغط على التسجيل.

المستندات المطلوبة في مبادرة إحلال السيارات


- ألا يقل سن المتقدم عن 21 سنة ولا يزيد عن 55 سنة.

- أن يكون المتقدم حاصل على رخصة قيادة سارية.

- أن يتعهد المتقدمون لتمويل السيارات الملاكى فى مباراة الإحلال بالالتزام بدفع المبلغ المستحق على السيارة وفقًا لشروط السداد وكذلك إثبات القدرة المالية للسداد (بيان اجمالي الدخل الشهري – سندات ملكية – وديعة –الخ).

- فترة السداد تصل لـ مئة وعشرون شهر متضمنة بحد أقصي فترة سماح قدرها ثلاثة شهور.

شروط الإحلال لسيارات الميكروباص والأجرة

حددت وزارة الصناعة عدد من الشروط التي ينبغي توافرها في المتقدم لمبادرة إحلال وتجديد السيارات، وهي: لا يقل سن المواطن المتقددم عن 21 سنة ولا يزيد عن 55 عامًا، وأن يكون حاصل على رخصة قيادية سارية.

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ويتعهد المتقدم للإحلال بالالتزام بدفع المبلغ المستحق على السيارة، وأن يقدم ما يفيد قدرته المالية على السداد، بحيث يقدم مستندات: بيان مفردات الدخل الشهري– سندات ملكية بأي عقار– أو وضعه لوديعة في إحدى البنوك المصرية، حيث تتضمن فترة السداد لـ 120 شهرا بحد أقصي فترة سماح قدرها 3 شهور، وفقا للشروط التي وضعتها الوزارة.

يذكر أنه من المستهدف إحلال حوالي 71 ألف سيارة خلال عام 2021، على أن يتم التحويل أو الإحلال لقرابة 180 ألف سيارة بنهاية 2022.

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