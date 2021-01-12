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رئيس مجلسى الإدارة والتحرير
د. محمد الباز
رئيس التحرير التنفيذي
محمد العسيري

تقارير ومتابعات

سعر سيارة BYD F3 في مبادرة إحلال السيارات 2021

الثلاثاء 12/يناير/2021 - 07:33 م
BYD F3
BYD F3
نعمات مدحت
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تستمر عمليات البحث حول سعر سيارة BYD فى مبادرة إحلال السيارات 2021، خلال هذه الساعات بعد مبادرة إحلال وتجديد السيارات القديمة خلال المعرض الأول الذي نظمته وزارة التجارة والصناعة على مدار ثلاثة أيام، لتحويل السيارات لتعمل بالغاز الطبيعي بدلا من البنزين والسولار، للمحافظة على البيئة من التلوث.

سعر سيارة BYD فى مبادرة إحلال السيارات 2021

تشارك في المباردة عدد من شركات السيارات كل شركة بعدد معين وبأسعار محددة وفقا لما تم الإعلان عنها حيث وصل سعر سيارة BYD f3، التي تشارك منها عشرة آلاف سيارة بملبغ قدر بحوالي 168.6 ألف جنيه، شاملة الضريبة وفقا لما أعلنته الشركة، ويصل القسط الشهري الخاص بالسيارة 1718، بضمان حتى 3 سنوات، كما تشارك شركات سيارات أخرى ضمن المبادرة منها: لادا جراتنا، ونيسان وغيرها.

أسعار السيارات في مبادرة إحلال المركبات القديمة

ووفقا لما أعلنته وزارة التجارة والصناعة، هناك 9 شركات سيارات تشارك في مبادرة إحلال السيارات أبرزها: غبور أوتو، وشركة الأمل لتصنيع وتجميع السيارات، وشركة نيسان موتورز إيجيبت، المنصور للسيارات.

وجاءت المشاركة على النحو التالي:

1-شركات الأمل للسيارات تشارك ب 5 آلاف سيارة من نوع طراز"لادا جرانتا" وتبدأ بأسعار 182.8 ألف جنيه، وجميع السيارت شاملة الضريبة، وأما عن الأقساط فيكون القسط الشهري 1576 جنيه، ويكون على مدار عشرة سنوات.

2-شركة غبور أتو، وتشارك بـ 5 آلاف سيارة  من نوع "أكسنت" ويصل سعرها إلى مبلغ مالي يقدر بـ 180 ألف جنيه، على أن يكون قسطها الشهر 1842 جنيه، وذلك  لمدة 10 سنوات، إضافة إلى 5 آلاف سيارة "ألنترا" بسعر يصل إلى  204 ألف جنيه، ويتم تقسيطها لمدة 10 سنوات، بملبغ 2102 جنيه.

3-من جانبها تشارك شركة نيسان موتورز إيجيبت بـ 9 آلاف سيارة من نوع طراز "صني" وجاء سعرها بـ 181.4 ألف جنيه، ويتم تقسيطها شهريا بمبلغ 1857، و"سنترا" بمبلغ 246.2 ألف جنيه، بقسط شهري 2559 جنيه.

4-وتشارك شركة المنصور للسيارات الشهيرة، بـ 12 ألف سيارة شيفرولية أوبترا، بمبلغ 185 ألف جنيه للسيارة الواحدة على أن تكون شاملة الضريبة، بقسط شهري 1896، على مدار عشر سنوات.

5-بينما يصل سعر سيارات "زيمكس" وذلك بالضريبة والرسوم الجمركية كما أعلنتها الشركة، كما وصل  سعر سيارة "كينج لونج" 217 ألف جنيها.

تفاصيل مبادرة إحلال السيارات القديمة


وبعد معرفة سعر سيارة byd فى مبادرة إحلال السيارات 2021، يتم مبادرة إحلال السيارات القديمة وتحويلها لتعمل بالغاز الطبيعي على مرحلتين حيث يتم في المرحلة الأولى إحلال 250 ألف سيارة قديمة على مدار ثلاث سنوات، في سبع محافظات، بإجمالي 70 ألف سيارة خلال العام الأول من المباردة مقسم على السنتين التاليتين، وأما عن السيارات المستوردة لا يمكن ترخيصها إلا إذا كانت تعمل بالغاز الطبيعي.
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