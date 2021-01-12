شروط إحلال السيارات الملاكي القديمة في مصر 2021



- تقديم صحيفة حالة جنائية حديثة لم يمر عليها أكثر من شهر، تقديم شهادة صادرة من مصلحة الضرائب التابع لها المستفيد تفيد أنه ليس له أى ملف ضريبي أو عدم وجود مستحقات ضريبية واجبة الأداء.



-تقديم رخصة سارية للسيارة القديمة المتهالكة المطلوب إحلالها وتجديدها.



-تقديم صورة بطاقة الرقم القومي للمستفيد والضامن.



ثانيا: خطوات التسجيل في موقع مبادرة إحلال السيارات الملاكي القديمة 2021



- تسجيل الراغبين بإحلال سياراته القديمة على الرابط التالي: https:www.gogreenmasr.comar





-اختيار أيقونة إحلال مركبة



-إنشاء حساب على الموقع



- تسجيل البيانات الراغب بالإحلال



- الضغط على إنشاء حساب



- سيتم إظهار رقم سري وأميل مع الرقم القومي، ولا يجب إظهار هذا الرقم السري لأي أحد.



- ثم ستصلك رسالة على الهاتف المحمول الذي سبق تسجيله.



ثالثًا: شروط إحلال السيارات الملاكي القديمة في مصر 2021



- يجب ألا يقل سن المتقدم عن 21 سنة ولا يزيد عن 55 سنة.



- أن يكون المتقدم حاصلا على رخصة قيادة سارية.



- ضرورة أن يتعهد المتقدم بالالتزام بأداء المبلغ المستحق على السيارة وفقا للشروط السداد وإثبات القدرة المالية للسداد (بيان بإجمالي الدخل الشهري سندات ملكية- وديعة)، علمًا بأن فترة السداد تصل الى 120 شهر متضمنة بحد أقصى فترة سماح قدرها 3 شهور.

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- ضرورة أن يتعهد المتقدم بالالتزام بأداء المبلغ المستحق على السيارة وفقا للشروط السداد وإثبات القدرة المالية للسداد (بيان بإجمالي الدخل الشهري سندات ملكية- وديعة)، علمًا بأن فترة السداد تصل الى 120 شهر متضمنة بحد أقصى فترة سماح قدرها 3 شهور.

ننشر شروط إحلال السيارات الملاكي القديمة في مصر 2021، حيث كشفت وزارة الصناعة والتجارة عن تسجيل 20 ألف طلب على الموقع الإلكترونى خلال أسبوع واحد، وذلك بعد الإعلان عن مبادرة الرئيس عبد الفتاح السيسي، إحلال وتجديد السيارات القديمة، للارتقاء بنمط الحياة المواطنين، ودعم الصناعة الوطنية.وأكد الدكتور ياسر جابر، المتحدث باسم الوزارة في مداخلة هاتفية لبرنامج "اليوم" على فضائية "دي إم سي"، أن زيادة الطلبات على موقع المبادرة جاء نتيجة ثقة المواطن في المبادرة الرئاسية، موضحًا أن المبادرة تهدف إلى مساعدة المواطنين على إحلال السيارات من خلال أقساط تتناسب مع مستوى الدخل وتقليل الفائدة.وفي هذا الصدد، يرصد "الدستور" خطوات التسجيل والأوراق المطلوبة في موقع مبادرة إحلال السيارات والشروط.أولًا: الأوراق المطلوبة في موقع مبادرة إحلال السيارات 2020- تقديم مستندات إثبات محل الإقامة لكلا من المستفيد والضامن (عقد ايجار- تمليك محل الاقامة ـو إيصال كهرباء أو تليفون أو مياه حديث لم يمر عليها أكثر من ثلاثة شهور.