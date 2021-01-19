أميرة أبوشقة: المعارضة هى التكاتف لبناء دولة ديمقراطية وليست تراشقًا بالألفاظ

أكدت النائبة أميرة أبوشقة عضو مجلس النواب، أن المعارضة ليست تراشقا بالألفاظ واتهامات متبادلة وإنما التكاتف بين المؤيدين والمعارضين لبناء دولة ديمقراطية حديثة، واستشهدت بتاريخ حزب الوفد الذي حاز الأغلبية البرلمانية فيما مضى وشكل الحكومة ولا غضاضة من تعاون كل القوى بهدف بناء الدولة المصرية.وأضافت "أبوشقة" في كلمتها في الجلسة العامة الثلاثاء، أن خطة عمل وأهداف وزارة الدولة للإعلام المنشور على صفحتها على "الفيسبوك" تؤكد على ضرورة الارتقاء بالإعلام على المستوى الدولي، متسائلة عن الاستراتيجية التي وضعتها الوزارة للارتقاء بالإعلام على المستوى الدولي.وتابعت "أبوشقة"، أن عددًا من الدول عددها سنوات أصبح الإعلام مصدر دخل قومي لها بالإضافة إلى تقديم منتج جيد، ونحن لا نعرف عن استراتيجية الإعلام إلا مسلسلات رمضان وبرامج لا تمت للواقع بصلة.ولفتت "أبوشقة" إلى أن رئيس الحكومة أمس الإثنين ذكر عددا من النقاط التنموية دللت عليها المؤشرات الاقتصادية في تطور لعدد من المجالات، مشددة على ضرورة اتباع المنهج العلمي المدروس والاستعانة بخبراء قادرين على إدارة الملف والارتقاء بالخطاب الإعلامي.