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الثلاثاء 19 يناير 2021 الموافق 06 جمادى الثانية 1442
رئيس مجلسى الإدارة والتحرير
د. محمد الباز
رئيس التحرير التنفيذي
محمد العسيري

فن

حقيقة اعتذار مينا مسعود عن فيلمه المصرى «فى عز الضهر»

الثلاثاء 19/يناير/2021 - 06:04 م
مينا مسعود
مينا مسعود
محمد مجدي
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نفى جورج شحاتة، مدير أعمال النجم العالمي مينا مسعود، أن يكون قد اعتذر عن الفيلم المصري "في عز الضهر"، المنتظر أن يشهد أولى بطولاته في مصر بكاميرا المخرج مرقص عادل.

وقال جورج، لـ«الدستور»، إن العمل يتم التحضير له وتجهيزه هذه الفترة، استعدادًا لعرضه خلال الأيام القليلة المقبلة، لافتًا إلى أن المؤتمر الصحفي سيتم قريبًا مثلما كان معلومًا ولم يتم إلغاؤه، مؤكدًا أن مينا وقع بطولة عمل أجنبي جديد سيتم الإفصاح عن تفاصيله خلال الفترة المقبلة.

الفيلم بطولة هنا الزاهد، ومحمود حجازي، ومحمد عز، ومحمد علي رزق، وميرنا نورالدين، تحت إدارة المخرج عادل مرقص، وتأليف كريم سرور في أولى كتاباته السينمائية.

وهاجرت أسرة مينا مسعود من القاهرة إلى كندا وهو في سن الثالثة فقط، وقد حقق فيلمه "علاء الدين" إيرادات قدّرت بمليار دولار.

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