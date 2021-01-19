الأنبا كيرلس يترأس صلاة قداس عيد الغطاس

ترأس نيافة الأنبا كيرلس أسقف نجع حمادي؛ مساء أمس؛ صلاة قداس عيد الغطاس المجيد بكنيسة القديس مارجرجس الكبري ببهجورة، اشترك مع نيافته فى صلاة القداس آباء كهنة الكنيسة.وتحتفل الكنيسة القبطية الأرثوذكسية بعيد الغطاس المجيد، وترأس أساقفة الكنيسة القبطية الأرثوذكسية صلوات قداس عيد الغطاس المجيد بالكنائس المختلفة.وترأس البابا تواضروس الثاني، بابا الإسكندرية وبطريرك الكرازة المرقسية، أمس الإثنين، قداس عيد الغطاس المجيد بالكاتدرائية المرقسية بالإسكندرية كعادته السنوية، واقتصر قداس عيد الغطاس البابا على الكهنة والمرتلين فقط.