ضبط مسجل خطر يسرق الشقق السكنية في حدائق القبة

تمكنت مباحث مديرية أمن القاهرة، اليوم الثلاثاء، من القبض على عنصر إجرامى تخصص في سرقات المساكن بأسلوب كسر الباب بمنطقة حدائق القبة.تلقى قسم شرطة حدائق القبة بلاغًا من «ا. ف»، 45 سنة، يفيد اكتشافها كسر باب الشقة سكنها وسرقة أجهزة كهربائية من داخلها عبارة عن «بوتاجاز، شاشة LCD، مروحة، مكواة»، ولم تتهم أو تشتبه في أحد بارتكاب الواقعة.وبإجراء التحريات وجمع المعلومات ومن خلال فحص كاميرات المراقبة بمحل الواقعة، أمكن التوصل إلى أن وراء ارتكابها «ف. ع»، عاطلًا.وبإعداد الأكمنة اللازمة بأماكن تردد المتهم، تمكن ضباط مباحث القسم وبصحبتهم القوة المرافقة من ضبطه، وبحوزته أجنة حديدية، وبمواجهته بالمعلومات والتحريات أيدها، واعترف بارتكاب الواقعة بأسلوب كسر الباب باستخدام الأداة المضبوطة بحوزته.وبتطوير مناقشته حول بعض القضايا المجهولة، أقر بمزاولته نشاطًا إجراميًا تخصص في سرقات المساكن بأسلوب "كسر الباب"، اعترف بارتكاب حادثى سرقة مساكن بذات الأسلوب.وتم بإرشاده ضبط كل المسروقات المستولى عليها لدى عميله سيئ النية «ع.ر»، 46 سنة، عامل، وأضاف بإنفاقه المبلغ المالي المستولى عليه على متطلباته الشخصية.وباستدعاء المجني عليهم تعرفوا على المضبوطات واتهموه بالسرقة، وتحرر عن ذلك ملحق للمحاضر الأصلية، وتولت النيابة العامة التحقيق.