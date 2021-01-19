كيفية الاستعلام عن معاش المعلمين دفعة يناير 2021





الاستعلام عن معاش نقابة المعلمين دفعة يناير 2021

وفقا لما أعلنته نقابة المعلمين فإن المستحقين المعاشات بلغ عددهم إلى 259.973 عضوا بقيمة إجمالية تبلغ 90 مليون جنيه حيث قامت النقابة بتعديل بعض الإجراءات على نصوص القانون لتزيد من مواردها المالية لتتمكن من سد العجز في الميزانية السنوية لعام 2021 لتوفي بجميع الالتزامات المالية المطلوبة منها للأعضاء حتى يتمكنوا من صرف المعاشات في مواعيدها المحددة شهرياً.





مواعيد صرف معاشات المعلمين

أكد خلف الزناتي نقيب المعلمين أنه تم التنسيق مع بنك الاسكان والتعمير لإنهاء إجراءات صرف معاشات أعضاء النقابة في مواعيدها المعلنة مسبقا من ماكينات الصرف الآلي ATM لمنع التكدس ضمن الإجراءات الاحترازية لمنع انتشار فيروس كورونا المستجد كوفيد 19 الذي ينتشر بسرعة فائقة خلال موجته الثانية وحصد منذ انتشاره في أواخر 2019 في مدينة ووهان الصينية أرواح أكثر من 2 مليون مواطن من مختلف دول العالم.





صرف معاشات الورثة أعضاء نقابة المعلمين

يبحث ورثة أعضاء هيئة التدريس المتقاعدين عن الاستعلام عن معاش نقابة المعلمين دفعة يناير 2021 لمعرفة كيفية ومواعيد صرف معاشاتهم خاصة عقب تصريحات النقيب خلف الزناتي بصرف 4 دفعات من معاشات الأعضاء والورقة وفقا لنصوص المادة رقم 79 لسنة 1969 بشأن نقابة المهن التعليمية والتي تم تعديلها والخاصة بزيادة الموارد المالية للنقابة.





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يدير الكثير من أعضاء هيئة التدريس بالمدارس الحكومية المصرية الذين بلغوا سن التقاعد حاليا محرك البحث العالمي جوجل لمعرفة كيفيةلذلك يستعرض الدستور من خلال التقرير التالي مواعيد صرف معاشات المعلمين المتقاعدين.