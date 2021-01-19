رئيس مجلسى الإدارة والتحرير
د. محمد الباز
رئيس التحرير التنفيذي
محمد العسيري
الثلاثاء 19 يناير 2021 الموافق 06 جمادى الثانية 1442
رئيس مجلسى الإدارة والتحرير
د. محمد الباز
رئيس التحرير التنفيذي
محمد العسيري

تقارير ومتابعات

كيفية الاستعلام عن معاش المعلمين دفعة يناير 2021

الثلاثاء 19/يناير/2021 - 04:30 م
معاش
معاش
شيماء حسين
طباعة
يدير الكثير من أعضاء هيئة التدريس بالمدارس الحكومية المصرية الذين بلغوا سن التقاعد حاليا محرك البحث العالمي جوجل لمعرفة كيفية الاستعلام عن معاش المعلمين دفعة يناير 2021، لذلك يستعرض الدستور من خلال التقرير التالي مواعيد صرف معاشات المعلمين المتقاعدين.

الاستعلام عن معاش نقابة المعلمين دفعة يناير 2021

وفقا لما أعلنته نقابة المعلمين فإن المستحقين المعاشات بلغ عددهم إلى 259.973 عضوا بقيمة إجمالية تبلغ 90 مليون جنيه حيث قامت النقابة بتعديل بعض الإجراءات على نصوص القانون لتزيد من مواردها المالية لتتمكن من سد العجز في الميزانية السنوية لعام 2021 لتوفي بجميع الالتزامات المالية المطلوبة منها للأعضاء حتى يتمكنوا من صرف المعاشات في مواعيدها المحددة شهرياً.

مواعيد صرف معاشات المعلمين

أكد خلف الزناتي نقيب المعلمين أنه تم التنسيق مع بنك الاسكان والتعمير لإنهاء إجراءات صرف معاشات أعضاء النقابة في مواعيدها المعلنة مسبقا من ماكينات الصرف الآلي ATM لمنع التكدس ضمن الإجراءات الاحترازية لمنع انتشار فيروس كورونا المستجد كوفيد 19 الذي ينتشر بسرعة فائقة خلال موجته الثانية وحصد منذ انتشاره في أواخر 2019 في مدينة ووهان الصينية أرواح أكثر من 2 مليون مواطن من مختلف دول العالم.

صرف معاشات الورثة أعضاء نقابة المعلمين

يبحث ورثة أعضاء هيئة التدريس المتقاعدين عن الاستعلام عن معاش نقابة المعلمين دفعة يناير 2021 لمعرفة كيفية ومواعيد صرف معاشاتهم خاصة عقب تصريحات النقيب خلف الزناتي بصرف 4 دفعات من معاشات الأعضاء والورقة وفقا لنصوص المادة رقم 79 لسنة 1969 بشأن نقابة المهن التعليمية والتي تم تعديلها والخاصة بزيادة الموارد المالية للنقابة.

اقرأ أيضاً

الكلمات المفتاحية


موضوعات متعلقة

«الصحة العالمية»: كورونا سيصبح في المستقبل من الفيروسات المتوطنة

هاجم زملاءه ودولة أجنبية.. طرد نائب من جلسة مجلس النواب

الأزهر و«الإفتاء» يتفقان فى حكم زواج التجربة: الشروط باطلة والزواج صحيح

مصنعة حلوى نادي الجزيرة: الهدف منها «المداعبة» وفوجئت بنشرها على «فيس بوك»

الصور

image description

محافظ دمياط تناقش آليات اعتماد الأحوزة العمرانية

image description

100 مليون جنيه لتطوير مستشفى فارسكور بدمياط

image description

رياح شديدة وأمطار تضرب دمياط

image description

غلق ورش ومقاهي في دمياط لمخالفة إجراءات كورونا

image description

حملات على عدد من المستشفيات بأسيوط للتأكد من توافر الأكسجين

الأكثر قراءة

الصحة: انخفاض ملحوظ في أعداد تردد حالات كورونا على المستشفيات

ضبط صانعة «الحلوى الجنسية» في نادي الجزيرة.. كواليس جديدة

النيابة تحدد هوية سيدات حفل نادى الجزيرة.. وضبط وإحضار شيف آخر

جمع بين مناصب.. زعيم الأغلبية بالبرلمان يتهم أسامة هيكل بمخالفة الدستور

إنفوجراف

image description

خطوات محاكمة ترامب بعد تصويت مجلس النواب (إنفوجراف)

image description

تفاصيل مرض المطرب علي حميدة (إنفوجراف)

image description

إسرائيل تدفع بتصاريح بناء للفلسطينيين.. تعاطف حقيقى أم تهدئة؟

image description

اختار كمامتك.. كيف تواجه مشكلات أقنعة الوجه؟ (إنفوجراف)

نجم الساعة

«الوطنية للتدريب» تهنئ خريجيها «أعضاء برلمان 2021»: نفخر بكم

منوعات

منشآت غير قانونية تشكّل خطرًا على مدينة كارال الأثرية فى البيرو

وفاة الشيخ الناموس عميد الموسيقيين الجزائريين عن عمر يناهز 100 عام

الآن.. ترددات قنوات الأطفال والكرتون 2021 الجديدة على النايل سات

لبنان يسلّم اليونان أيقونتين تاريخيتين مسروقتين من أثينا

أيام زمان

«كنت ضيف عليهم».. هل خلف أحمد زكى وعده مع مدرسة المشاغبين؟

عماد عبدالحليم توفي شابًا.. عم مطربة مشهورة.. وتبناه العندليب

سر حمل متظاهري ثورة 19 الفنان حسن فايق على الأعناق

إسماعيل ياسين اشتكى لى من العوز.. اعترافات خورشيد عن الفقر

مقالات الرأي
لواء.حمدى البطران
10 سنوات على الثورة
مؤمن المحمدي
عالم مليان أرقام
القس. رفعت فكرى
النظرة الإيجابية
لواء. محسن الفحام
رسالة إلى الفارس النبيل
المزيد

الثقافة

نبيل عمر يضع يده في عش الدبابير.. الشيطان وتجديد الفكر الديني كتاب جديد من دار غراب

«التكنولوجيا المصرية القديمة».. أحدث إصدارات هيئة الكتاب

«ابعد عن الشر وغنيله».. مفردات الشر في الحارة المصرية

في ذكراها.. تعرف على مسيرة مطربة «طار ف الهوا شاشي»