ارتفاع إصابات كورونا في صفوف الحرس الثوري الإيراني

كشفت مصادر مطلعة، اليوم الثلاثاء، عن زيادة الإصابات بفيروس كورونا المستجد بين صفوف الحرس الثوري الإيراني.ووفقًا لقناة "العربية" الإخبارية، فقد تواصل إيران ثالث مناورات عسكرية لها في غضون أسبوعين، بسبب كثافة الحضور وعدم مراعاة البروتوكولات الصحية.وقالت المصادر التي تعمل في أجهزة وزارة الصحة الإيرانية، إن قوات الحرس الثوري طلبت أجهزة ومعدات طبية إضافية بسبب تزايد الإصابات بكورونا.كما ذكرت أنه في بعض المحافظات التي أجريت فيها المناورات تم نقل العديد من الجنود والضباط المصابين بكورونا إلى مستشفيات مدنية، بسبب امتلاء المستشفيات العسكرية وعدم وجود تجهيزات كافية فيها.وأكدت أن قيادة الحرس الثوري في بعض المحافظات طلب ضمن دوائر الصحة تزويدها بعد تشخيص كورونا بسبب النقص الذي تواجهه مستشفيات الحرس.وأشارت المصادر إلى أن الإصابات انتشرت في صفوف قوات الحرس على مستوى إيران، لكن المحافظات المركزية والجنوبية تسجّل أكبر عدد من الإصابات بسبب المناورات.