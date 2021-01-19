برلماني: تصنيف «حسم إرهابية» يدعم جهود مصر في مكافحة الإرهاب

أيد النائب إبراهيم الديب، عضو مجلس النواب، قرار وزارة الخارجية الأمريكية بإدراج حركة حسم رسميًا على قوائم التنظيمات الإرهابية الأجنبية، وهي التابعة لجماعة الإخوان الإرهابية، مضيفا أنها جماعات مسلحة تحمل راية العنف في سياستها وتحمل شعارات الإرهاب في العالم العربي وفي الخارج، فالجميع أصبح يدرك شر تلك الحركات والجماعات ورغبتها الواضحة في التخريب وإشاعة الفوضى.وأكد الديب، في بيان له اليوم، أن قرار الخارجية الأمريكية يمثل خطوة جيدة، إذ يحاصر جماعة الإخوان ويمثل صفعة قوية لها، موضحا أنه يدعم جهود مصر في مكافحة الإرهاب وتجفيف منابعه ويدعم رؤية الدولة المصرية التي اتخذتها تجاه تلك التنظيمات التي تدعو للتخريب وتسعى إلى زعزعة استقرار الدولة المصرية.وأشار عضو مجلس النواب إلى أن الاعتراف بخطورة تلك المنظمات على العالم وأمنه واستقراره؛ بداية الطريق نحو مواجهة صحيحة تجاه هذه الحركات المسلحة التي تهدد الأمن والسلم الدوليين، لافتا إلى ضرورة تعميم الأمر على مختلف المنظمات الإرهابية في المنطقة وتضييق الخناق عليها واتخاذ إجراءات عقابية تجاه الدول التي يثبت دعمها للإرهابيين والجماعات المسلحة، بالإضافة إلى أن عملية الإدراج تضمن لمصر الشرعية الدولية في حربها ضد التنظيمات الإرهابية.