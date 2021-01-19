المنتدى الاقتصادي العالمي: وباء كورونا يهدد جهود حماية المناخ

حذر المنتدى الاقتصادي العالمي في تقريره السنوي بشأن "المخاطر العالمية"، من أن الأزمة العالمية الناتجة عن تفشي فيروس كورونا المستجد المسبب لمرض "كوفيد19-"، سوف تزيد من صعوبة تنسيق حماية المناخ.وقالت المنظمة التي تستضيف قمة دافوس السنوية، في التقرير القائم على استطلاع دولي شمل مجموعة من مديري الأعمال والاقتصاديين والمسؤولين، إن الأزمة الاقتصادية المترتبة على تفشي الوباء، تزيد من اتساع الفوارق في قطاع الرعاية الصحية وفي الدخل.وقد تؤدي حالات عدم اليقين والتصدعات الناتجة عن ذلك، إلى تقويض التعاون العالمي المطلوب لمعالجة الأضرار البيئية وتغير المناخ.ورأى الذين شملهم الاستطلاع، والبالغ عددهم 841 شخصا، أن المخاطر العالمية الثلاثة الأكثر احتمالا خلال السنوات العشر المقبلة، هي: الأحداث المناخية المتطرفة، والإخفاق في اتخاذ إجراءات بشأن تغير المناخ، والأضرار البيئية التي صنعها الإنسان.