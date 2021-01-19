تمكنت الأجهزة الأمنية بوزارة الداخلية، اليوم الثلاثاء، من ضبط مسجل خطر بحوزته أسلحة ومخدرات في المنزلة، بمحافظة الدقهلية.أكدت تحريات ومعلومات قطاع الأمن العام برئاسة اللواء علاء الدين سليم مساعد وزير الداخلية، وإدارة البحث الجنائى بمديرية أمن الدقهلية قيام أحد العناصر الإجرامية شديدة الخطورة، سبق اتهامه ومطلوب ضبطه فى قضايا "سلاح، سرقة، بلطجة، إطلاق أعيرة نارية" بالإتجار فى المواد المخدرة وحيازته لأسلحة نارية وذخائر بدون ترخيص متخذًا من القرية محل إقامته مسرحًا لمزاولة نشاطه الإجرامى.عقب تقنين الإجراءات تم استهدافه وأمكن ضبطه وبحوزته بندقية آلية وعدد من الطلقات لذات العيار، كمية من مخدر البانجو.تم إتخاذ الإجراءات القانونية بالواقعة، العرض على النيابة للتحقيق.