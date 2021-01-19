وزير الاقتصاد الألماني يدعو لتشديد إجراءات مكافحة كورونا

دعا وزير الاقتصاد الألماني بيتر ألتماير لتشديد الإجراءات المفروضة لمواجهة تفشي فيروس كورونا المستجد.وقال ألتماير اليوم الثلاثاء لمجموعة "أر تي إل" الألمانية الإعلامية: "من الواضح أنه سيتعين علينا الاستمرار في تعزيز المساعي كي نصل بالنجاحات الأولى الحالية إلى الهدف".وجاءت هذه التصريحات قبل المشاورات المنتظرة بين المستشارة الألمانية أنجيلا ميركل ورؤساء حكومات الولايات اليوم بشأن تمديد آخر للإغلاق الذي تم إقراره في منتصف ديسمبر الماضي والذي من المقرر حتى الآن أن يستمر إلى نهاية الشهر الجاري ويشمل إغلاق أغلب المتاجر والفنادق والمطاعم وكذلك المدارس ورياض الأطفال.وتابع الوزير الألماني: "لدينا جميع الإجراءات على الطاولة"، مؤكدا أنه سيتم النضال لأجل كل إجراء خلال المشاورات.