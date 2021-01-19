عاهل البحرين يوجه رسالة إلى ترامب قبل رحيله من البيت الأبيض

وجه عاهل البحرين الملك حمد بن عيسى آل خليفة، رسالة للرئيس الأمريكي المنتهية ولايته دونالد ترامب، أعرب خلالها عن بالغ شكره على منحه وسام الاستحقاق بدرجة قائد أعلى.وأبدى عاهل البحرين تقديره للتطور المتميز في العلاقات الثنائية بين مملكة البحرين والولايات المتحدة الأمريكية، مؤكدًا أن منطقة الشرق الأوسط اليوم أكثر أمانًا واستقرارًا مما كانت عليه، متطلعًا لتعاون جميع دول المنطقة لمواجهة التحديات ومن أجل بناء مستقبل واعد يعمه السلام.وأضاف الملك حمد بن عيسى آل خليفة، في رسالته للرئيس الأمريكي، أن مملكة البحرين باعتبارها حليفًا وثيقًا وقديمًا للولايات المتحدة الأمريكية، تفخر بالعمل مع الأصدقاء الأمريكيين في شتى المجالات.وأشار إلى أن تصنيف الولايات المتحدة الأمريكية لمملكة البحرين كشريك استراتيجي رئيسي يجسد هذه الشراكة، ويؤسس لعلاقات أكثر قوة ومتانة لتعزيز الأمن ونشر السلام في المنطقة والعالم.