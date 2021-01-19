سفير إيطاليا بروسيا يتلقى لقاح «سوبتنيك V» المضاد لكورونا

قال السفير الإيطالي في روسيا، باسكوالي تيراتشانو اليوم الثلاثاء، إنه تلقى الجرعة الأولى من لقاح "سبوتنيك V" الروسي المضاد لفيروس كورونا، وأنه لا يعاني من أي أعراض جانبية للقاح.وقال تيراتشانو في تصريحات له - " تلقيت حقنة من اللقاح الروسي (سبوتنيك V) الذي تم الإعلان عنه في أغسطس الماضي.. ولم أشعر بأي آثار جانبية، وفي الوقت القريب اعتزم إجراء اختبار لتحديد مستوى الأجسام المضادة في جسمي"، معربا عن أسفه لما رآه من محاولات تسييس قضية التلقيح ضد فيروس كورونا في زمن الوباء.وأضاف أنه لا ينوي "المقارنة" بين اللقاحات لتحديد ما هو الأفضل منها، مؤكدا أن السلطات الإيطالية تعتبر أنه من المهم التعاون مع جميع الدول في هذا المجال.يذكر أن لقاح "سبوتنيك V" الذي ابتكره مركز غاماليا الروسي، كان أول لقاح مضاد لفيروس كورونا مسجل في العالم.