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رئيس التحرير التنفيذي
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فن

خالد جلال ورئيس «القومى للسينما» يودعان الراحله مها الشناوى

الثلاثاء 19/يناير/2021 - 03:59 ص
خالد جلال
خالد جلال
حسين الجندي
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نعى السيناريست محمد الباسوسي، رئيس المركز القومي للسينما، الدكتورة والمخرجة "مها الشناوي"، أستاذة الإخراج بالمعهد العالي للسينما، والتي توفيت مساء أمس الإثنين بعد صراع دام لعدة سنوات مع مرض السرطان.

وعبر الباسوسي عن خالص حزنه لوفاة الفقيدة متوجهًا بخالص التعازي لأسرة الراحلة، ومتمنيًا من الله أن يلهمهم جميعهم الصبر والسلوان، وأن يتغمد الفقيدة برحمته الواسعه ويسكنها فسيح جناته.

في نفس السياق ودع الدكتور المخرج خالد جلال، رئيس قطاع شئون الإنتاج الثقافي، الدكتورة مها الشناوي، عبر صفحته الشخصية على موقع التواصل الاجتماعي فيس بوك.

وقال جلال: "هذه السيدة العظيمة المهذبة رحلت اليوم، كل من عرفها ولو ليوم واحد يحزن عليها حزنا عميقا، خالص العزاء لأخوتي وأصدقائي الدكتور خالد بهجت زوج الفقيدة، وللعزيز الشاعر الأستاذ محمد بهجت في مصابهم الأليم.. رحمك الله يا دكتورة مها وأسكنك فسيح جناته".

يذكر أن الدكتورة مها الشناوي هي إحدى أعضاء هيئة تدريس أكاديمية الفنون، وهي زوجة الدكتور خالد بهجت، وكانت قد أصيبت بمرض السرطان منذ عدة سنوات إلا أنها أعلنت بعدها شفائها منه إلى أن توفيت أمس.

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