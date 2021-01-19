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رئيس مجلسى الإدارة والتحرير
د. محمد الباز
رئيس التحرير التنفيذي
محمد العسيري

فن

مصطفى شعبان ينعى مها الشناوى: فقدنا الأخت والأم

الثلاثاء 19/يناير/2021 - 01:00 ص
مصطفى شعبان
مصطفى شعبان
حسين الجندي
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نعى النجم مصطفى شعبان المخرجة مها الشناوى، الدكتورة بالمعهد العالى للسينما، داعيًا لها بالرحمة ولأهلها الصبر والسلوان.

وقال "شعبان"، عبر صفحته الشخصية على موقع التواصل الاجتماعي "فيس بوك": "إنا لله وإنا إليه راجعون، فقدنا الأخت والأم والغالية على قلبى وقلب ناس كتير مها الشناوى، ربنا يرحمها ويتقبلها من الصالحين على طيبه قلبها ورقى وكرم أخلاقها، هاتوحشنا، ربنا يعين دكتور خالد بهجت وأخويا مصطفى بهجت وإحنا على الصبر والسلوان".

وكانت قد نعت نقابة المهن التمثيلية، الدكتورة مها الشناوي، التي غيبها الموت منذ ساعات قليلة، وذكرت - في بيان لها - " تنعي نقابة المهن التمثيلية وفاة الدكتورة مها الشناوي بالمعهد العالي للسينما، ومن المقرر تشييع الجنازة اليوم الثلاثاء من مسجد السيدة نفيسة عقب صلاة الظهر".

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