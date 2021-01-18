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رئيس مجلسى الإدارة والتحرير
د. محمد الباز
رئيس التحرير التنفيذي
محمد العسيري

سياسي

نواب «تنسيقية الأحزاب» يثمنون بيان رئيس الوزراء: رؤية طموحة

الإثنين 18/يناير/2021 - 10:55 م
تنسيقية الأحزاب
تنسيقية الأحزاب
إسلام نصير - محمد الشريف
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ثمن أعضاء مجلس النواب الممثلين لتنسيقية شباب الأحزاب والسياسيين، بيان الدكتور مصطفى مدبولي رئيس مجلس الوزراء، الذي ألقاه اليوم أمام مجلس النواب عن الموقف التنفيذي لبرنامج الحكومة، وخطتهم للفترة المقبلة.

وأشاد نواب «التنسيقية» بما جاء في البيان من خطة محكمة لتنفيذ رؤية الرئيس عبدالفتاح السيسي الطموحة لبناء مصر ونهضتها، مشيرين إلى أن البيان شمل بنودًا مهمة وبرامج استهدفت في الأساس الاستجابة لمطالب الشارع ونبض المواطن، الذي بدأ يجني ثمار برنامج الإصلاح الاقتصادي الذي قاده الرئيس بجسارة ونفذته الحكومة بحكمة ودقة وإخلاص.

وأوضح النواب أن أهم ما جاء في بيان اليوم تصدي الحكومة للقضايا والمشكلات التي كان يتجنبها الحكومة السابقة، مدفوعين بضمير مصري خالص يحرص على مصلحة الوطن، ويشعر بثقل الأمانة التي حملها الشعب المصري للحكومة حين منحها ثقته.

وشجع نواب «التنسيقية» الحكومة على المضي قدما في تنفيذ المزيد من برامج الحماية الاجتماعية التي تستهدف الفئات الأكثر فقرًا واحتياجًا، وتعمل على التخفيف عن كاهل المواطنين، وكذلك تقديم مزيد من الدعم لتحفيز الاستثمار الأجنبي، ودعم القطاعات الاقتصادية التي كان لها دور كبير في تقليل الآثار الناجمة عن انتشار جائحة كورونا.

وأكد النواب أن البيان الذي ألقاه اليوم الدكتور مصطفى مدبولي كرئيس للحكومة، هو بداية جيدة لتواصل السلطتين التشريعية والتنفيذية من أجل تحقيق المصلحة العامة للوطن وتحقيق حياة آمنة للمواطن.

وكان رئيس الوزراء، أكد في بيانه اليوم أن الحكومة لديها رؤية خلال السنوات القادمة، تتمثل في تحقيق معدلات نمو مرتفعة وتحسين المؤشرات المالية، وهناك مجموعة من المشروعات الاقتصادية وجهت القيادة السياسية بتنفيذها خلال الفترة المقبلة وعلى رأسها تطوير كافة القرى المصرية خلال ثلاث سنوات بواقع 500 مليار جنيه لكل الريف المصري وأن يتم تنفيذها خلال 3 سنوات مع تطوير الترع وتبطينها، وإدخال نظام الري الحديث لـ4 ملايين فدان، والاستمرار في إنشاء مشروعات سكنية حضارية والانتهاء من شبكة السكك الحديدية وإنشاء شبكة سكك حديدية متطورة، وتوطين صناعة السيارات سواء التي تعمل بالغاز أو الكهرباء ودعم الصناعة الوطنية وتنمية الصادرات.

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