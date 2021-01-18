نانسي عجرم لن تحيي حفل فرنسا: تم تأجيله بسبب الأوضاع الراهنة

نفت الفنانة نانسي عجرم، أن يكون لها حفل غنائي في مسرح الأولمبيا في فرنسا، وذلك من خلال حسابها الرسمي على موقع تويتر.وقال مكتبها الإعلامي في بيان: "‏يهم مكتب الفنانة نانسي عجرم، أن يوضح أن كل الأخبار المنتشرة حول استعدادها لإحياء حفل غنائي في الأولمبيا بباريس في فبراير غير صحيحة".وتابع: "الحفل كان قد تم تأجيله بسبب الأوضاع الراهنة وتداعيات فيروس كورونا على أن يتم الإعلان رسميًا عن موعد لاحق للحفل لدى تحديده".