نانسي عجرم لن تحيي حفل فرنسا: تم تأجيله بسبب الأوضاع الراهنة
الإثنين 18/يناير/2021 - 11:10 م
محمد مجديطباعة
نفت الفنانة نانسي عجرم، أن يكون لها حفل غنائي في مسرح الأولمبيا في فرنسا، وذلك من خلال حسابها الرسمي على موقع تويتر.
وقال مكتبها الإعلامي في بيان: "يهم مكتب الفنانة نانسي عجرم، أن يوضح أن كل الأخبار المنتشرة حول استعدادها لإحياء حفل غنائي في الأولمبيا بباريس في فبراير غير صحيحة".
وتابع: "الحفل كان قد تم تأجيله بسبب الأوضاع الراهنة وتداعيات فيروس كورونا على أن يتم الإعلان رسميًا عن موعد لاحق للحفل لدى تحديده".
وقال مكتبها الإعلامي في بيان: "يهم مكتب الفنانة نانسي عجرم، أن يوضح أن كل الأخبار المنتشرة حول استعدادها لإحياء حفل غنائي في الأولمبيا بباريس في فبراير غير صحيحة".
وتابع: "الحفل كان قد تم تأجيله بسبب الأوضاع الراهنة وتداعيات فيروس كورونا على أن يتم الإعلان رسميًا عن موعد لاحق للحفل لدى تحديده".
نانسي عجرم لن تحيي حفل فرنسا: تم تأجيله بسبب الأوضاع الراهنة
نانسي عجرم لن تحيي حفل فرنسا: تم تأجيله بسبب الأوضاع الراهنة