سفير الفاتيكان يترأس قداس «عيد الغطاس» بكنيسة الكاثوليك في أسوان

ترأس المطران البابوي نيكولاس هنري، سفير الفاتيكان بمصر، صلاة قداس عيد الظهور الإلهي «عيد الغطاس»، مساء اليوم الاثنين، داخل كنيسة الكاثوليك وسط مدينة أسوان، وسط تشديدات أمنية مكثفة بمحيط الكنيسة.كما تمت صلاة القداس مع تطبيق كافة الإجراءات الوقائية والإحترازية المشددة؛ للحد من انتشار فيروس كورونا المستجد، والتي من أبرزها ارتداء الكمامات والتباعد الاجتماعي.جاء ذلك على هامش زيارة المطران البابوي نيكولاس هنري، سفير الفاتيكان بمصر، التى بدأت مع بداية الأسبوع الجاري، ومن المقرر انتهائها غدًا.جدير بالذكر أن صلوات «عيد الغطاس»، بدأت في تمام الساعة السابعة مساءً، وتطبيقًا للإجراءات الاحترازية والوقائية للحد من انتشار فيروس كورونا المستجد، تأتي بحضور عدد محدود من الكهنة والأساقفة، والآباء والشمامسة.