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رئيس التحرير التنفيذي
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سياسي

وكيل «خطة البرلمان» يهاجم وزير التموين بسبب «حذف البطاقات» ووزن الرغيف

الإثنين 18/يناير/2021 - 08:09 م
النائب مصطفي سالم
النائب مصطفي سالم
كريمة أبو زيد و السيد السعدني
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هاجم النائب مصطفي سالم، وكيل لجنة الخطة والموازنة بمجلس النواب، الدكتور على مصيلحي، وزير التموين والتجارة الداخلية، خلال الجلسة العامة لمجلس النواب اليوم، بسبب تخفيض وزن رغيف الخبز من 110 جرامات إلى 90 جراما فقط.

وطالب وكيل لجنة الخطة والموازنة بمجلس النواب، وزير التموين بزيادة عدد الأرغفة المخصصة لكل فرد أو إعادة وزن الرغيف كما كان عليه مسبقا.

وأوضح أن ثاني مشكلات التموين كانت وقف تظلمات الحذف من البطاقات التموينية منذ 2019، مشيرًا إلى أن الاستبعاد تم بسبب فاتورة الكهرباء، مع الأخذ في الاعتبار أن بيوت في القرى تعيش في منزل واحد ومشتركة بعداد واحد ومن ثم يرتفع الاستهلاك.

وأكد سالم أن بعض حالات الاستبعاد من الدعم التمويني، غير منطقية أو غير حقيقية، مطالبا بإعادة فتح التظلمات، قائلا: الأسر تئن من عدم إضافة المواليد لبطاقات التموين، لاسيما وأن المقررات أصبحت لا تكفي، منتقدا في الوقت ذاته طول إجراءات فتح المخابز.

واشتكى عضو مجلس النواب، من ارتفاع تكلفة توصيل الغاز الطبيعي للمخابز التي تصل إلى 100 الف جنيه، مطالبًا بتقسيط هذه المبالغ أو دعم المخابز من خلال وزارة التموين.

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