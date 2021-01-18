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مصر

رئيس جامعة عين شمس يكرم أعضاء هيئة التدريس الحاصلين على مكافأة النشر الدولي

الإثنين 18/يناير/2021 - 08:39 م
الدكتور محمود المتينى
الدكتور محمود المتينى
إسراء جمال
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كرم اليوم الدكتور محمود المتينى رئيس جامعة عين شمس، (56) عضو هيئة تدريس من كلية الصيدلة، و(50) عضو هيئة تدريس من كلية الطب، في ثانى أيام الاحتفالية التى ينظمها قطاع الدراسات العليا والبحوث لتكريم الحاصلين على مكافأة النشر الدولي الدفعة (25) وسط إجراءات احترازية مشددة، وذلك بحضور أ.د محمد أيمن صالح نائب رئيس الجامعة لشئون الدراسات العليا والبحوث، ا.د أشرف عمر عميد كلية الطب وا.د خالد أبوشنب عميد كلية الصيدلة، وا.د. عبد الناصر سنجاب الأستاذ بكلية الصيدلة ونائب رئيس الجامعة السابق لشئون الدراسات العليا والبحوث.

وأكد ا.د. محمود المتينى أن إدارة جامعة عين شمس تعمل على تذليل أي معوقات أمام الباحثين وتقديم كل ما يسهم في دعم البحث والنشر العلمى، مشيرا إلى أن الجامعة تشهد تطويرات في كافة أرجائها بكليات الطب والهندسة والصيدلة والتجارة والمدن الجامعية والحرم الرئيسى وكافة الأماكن.

كما قدم الشكر للباحثين بجامعة عين شمس لما قدموه من جهد، مؤكدا أن اللقاء معهم للتكريم والاستماع إلى أفكارهم، لافتا إلى أنه كان من المتبع تكريم كامل الدفعة الحاصلة علي المكافأة ولكن نظرا للظروف الحالية وتنفيذا للإجراءات الاحترازية تم تقسيم الاحتفالية على 3 أيام، حيث شهد أمس تكريم الباحثين بكلية العلوم، داعيا كافة كليات الجامعة إلى التعاون والتواصل معا في مجال البحث العلمى، مشيرا إلى أنه تم وضع خطة بحثية طموحة للجامعة لها أولويات تم اختيارها بحيث تكون مناسبة لكافة الكليات.

وأضاف: أنه في ظل وجود العديد من الجامعات الأهلية والخاصة والحكومية أصبحت المنافسة قوية من أجل الحفاظ على اسم جامعة عين شمس وتاريخها؛ مما يحتم علي الجميع بذل المزيد من الجهد.

وفي كلمته أكد أ.د. محمد أيمن صالح أن إدارة الجامعة لا تدخر جهدا في توفير كل ما يسهم في دعم وتطوير البحث العلمى بالجامعة، مشيرا إلى أن كلية الطب تقدمت في تصنيف الجامعات العالمى QS، كما أن برامج كلية الصيدلة تعد الأقرب للاعتماد الدولي، معربا عن سعادته بالتواجد مع نخبة من أساتذة جامعة عين شمس الذين كان لهم إسهامات بارزة في العديد من الانجازات التى شهدتها الجامعة.

وكانت فعاليات أمس قد شهدت تكريم 117 عضو هيئة تدريس من كلية العلوم، ويوم الأربعاء الموافق 20 يناير والذي يعد اليوم الأخير في الاحتفالية سيتم تكريم 108 أعضاء هيئة تدريس من كليات (البنات- التربية - الحاسبات والمعلومات- الزراعة- الهندسة- الاداب- الالسن - التربية النوعية - الطفولة - ومعهد البيئة).

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