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الإثنين 18 يناير 2021 الموافق 05 جمادى الثانية 1442
رئيس مجلسى الإدارة والتحرير
د. محمد الباز
رئيس التحرير التنفيذي
محمد العسيري

اقتصاد

خطوات التسجيل في الفاتورة الإلكترونية (فيديو)

الإثنين 18/يناير/2021 - 07:05 م
مصلحة الضرائب المصرية،
مصلحة الضرائب المصرية،
راندا التوني
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تبدأ مصلحة الضرائب المصرية، مع بدايات شهر فبراير، تسجيل المرحلة الثانية للشركات في الفاتورة الإلكترونية.

وتتضمن خطوات التسجيل:
أن يقوم ممثل الممول (مدير النظام) بإرسال طلب التسجيل على الإيميل الخاص بالمصلحة ( [email protected]) مرفقا به صورة بطاقة الرقم القومي أو جواز السفر، وصورة البطاقة الضريبية، وصورة شهادة التسجيل في القيمة المضافة.

تتضمن المرفقات صورة خطاب تفويض من الشركة لممثل الممول، موضحًا به بيانات الشركة (رقم التسجيل - عنوان الشركة - الإيميل الخاص بالشركة - رقم تليفون الشركة)، وبيانات الممثل أو المفوض admin (الاسم بالعربي والإنجليزي - رقم بطاقة الرقم القومي - الإيميل الخاص بالمفوض - رقم تليفون المفوض).

أن تقوم المصلحة (الموظف المختص) بإخطار الممول أو وكيله بميعاد حضوره في حالة استيفاء المستندات بالكامل، أما في حالة نقص المستندات يتم إخطاره بالإيميل لاستيفاء المستندات.

أن يتوجه الممول أو وكيله إلى مقر المصلحة ومعه كافة أصول المستندات وصور منها، ويطلب إنشاء الملف الرقمي الخاص به.

أن يقوم الموظف المختص بالمصلحة بالاطلاع على أصول المستندات، والحصول على صورة منها وإعلام الممول أو من يمثله بأنه سيتم إنشاء ملف رقمي له خلال 48 ساعة.

إرسال دعوة للممول أو من يمثله على الإيميل للتسجيل على المنظومة، بعد إنشاء ملف رقمي تعريفي للممول، حيث يتم الدخول على المنظومة باستخدام البريد الإلكتروني.

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