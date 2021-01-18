محمد صبحى يعيد فتح مسرح سمبل بسبب «عيله اتعملها بلوك»

بدأ الفنان محمد صبحي بروفات عرض "عيلة اتعملها بلوك" التي توقفت منذ فترة بسبب انتشار فيرس كورونا.ويشار إلى أن مسرحية "عيلة اتعملها بلوك" تدور حول شخص يبحث عن أصله والأحداث تدور في عام 2127، وأسرة هذا الشخص تبدأ من 1927، أي منذ عصر سعد زغلول، ويشار إلى أن مسرحية "عيلة اتعملها بلوك" من تأليف مصطفى شهيب ومن إخراج محمد صبحي ومن بطولة فرقة استوديو الممثل بجانب النجمين محمد صبحي والفنانة القديرة سميرة عبدالعزيز.