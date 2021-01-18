برلمانية: الفنانون وطنيون يدعمون الدولة في كل خطواتها

رفضت صبورة السيد، عضو مجلس النواب، كلمة النائب رياض عبد الستار، التي قال فيها: "مش هنسيب كده الفنانين وهما بيسعوا في الأرض فسادا من غير ما يدفعو ضريبة الشهداء".وقالت النائبة: الفنانون وطنيون يعشقون تراب الوطن، مؤكدة أن الفن المصري والفنانين دائما داعمين للدولة المصرية في كل خطواتها.وأشارت إلى أن كل فناني مصر لديهم رغبة ملحة دائما في المشاركة من أجل مصلحة الوطن، قائلة: الفنانون هم القوى الناعمة التى تدعم الدولة في مواجهة الأزمات وتوصيل المعلومة للشعب وتوعيته، وكذلك نرسخ لديه الانتماء للوطن.كان النائب رياض عبد الستار، عضو مجلس النواب، في جلسة الأمس، دعا إلى ضرورة الخصم من رجال الأعمال والمستثمرين والفنانين لدعم صندوق أسر الشهداء والمصابين.وقال خلال الجلسة العامة للبرلمان: "الشهداء ضحوا بأرواحهم علشان الشعب المصري بالكامل، علشان كده إزاي ناخد من الموظفين ونسيب رجال الأعمال".وطالب النائب أن يتم النص على الخصم من الفنانين، متابعا: "مش هنسيب كدة الفنانين وهما بيسعوا في الأرض فسادا من غير ما يدفعو ضريبة الشهداء".