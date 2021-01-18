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رئيس مجلسى الإدارة والتحرير
د. محمد الباز
رئيس التحرير التنفيذي
محمد العسيري

سياسي

«مدبولي»: الحكومة نجحت في ظل أزمة كورونا في توفير احتياجات المواطن

الإثنين 18/يناير/2021 - 12:27 م
مدبولي
مدبولي
كريمة أبو زيد و السيد السعدنى
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قال الدكتور مصطفى مدبولي، رئيس مجلس الوزراء، إن الحكومة تعهدت في برنامجها في مجال السكة الحديد ومترو الأنفاق بتوريد 250 جرارا جديدا، وتأهيل أكثر من 100 جرار آخر، كما تم ربط الإشارات الخاصة بالسكة الحديد بمشروع كهربائي.

وأضاف: كما يتم إنشاء مشروع القطار عالي السرعة والقطار المكهرب، واستكمال 1600 كيلومتر من شبكة الطرق، وتأهيل أكثر من 2500 كيلومتر من شبكة الطرق الحالية، ليصل إجمالي أطوال الطرق 4600 كليومتر، وهو ما رفع تصنيف مصر العالمي في هذا المجال.

وأضاف أن الحكومة نجحت في ظل الأزمة العالمية لجائحة كورنا في توفير كافة الاحتياجات الرئيسية والأساسية للمواطن المصري دون أي مشاكل، وتم توفير كافة المنتجات والسلع ودون حدوث أي أزمات، بل كان هناك مخزون استراتيجي يكفي في كل السلع الرئيسية، وهو ما قامت به الحكومة بنجاح وانخفض معدل التضخم.

وتابع أنه على الرغم من جائحة كورنا إلا أن مصر تعد دولة جاذبة للاستثمار، حيث بلغ صافي حجم الاستثمارات الأجنبية 14 مليار دولار، وتم إنشاء 44 ألف شركة جديدة، وأشار إلى أنه تم ضخ 10 مليارات جنيه للانتهاء من المشروعات المتعثرة، كما تم إنشاء البوابة الإلكترونية للمستثمرين والعمل بنظام الحجز الإلكتروني للأراضي الصناعية، وتم عمل خريطة استثمارية موحدة، كما تم منح 19 ألف رخصة صناعية جديدة.

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