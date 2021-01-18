مطران القدس يترأس قداس عيد الغطاس على ضفاف نهر الأردن.. اليوم

يترأس الأنبا أنطونيوس، مطران القدس والكرسي الأورشليمي، اليوم، صلوات عيد الغطاس المجيد على ضفاف نهر الأردن، والذي تعمد فيه السيد المسيح.وتحتفل الكنيسة القبطية الأرثوذكسية، غدا الثلاثاء، بعيد الغطاس المجيد وبذكرى تعميد السيد المسيح على يد يوحنا المعمدان في نهر الأردن.ولعيد الغطاس المجيد عدة أسماء منها عيد الظهور الإلهي، وعيد الثيؤفانيا، وعيد الأنوار، والإبيفانيا.